Se incendia bodega de triplay frente a gasolinera La Macro en San Juan del Río

Bomberos y Protección Civil sofocaron el fuego sin reportar personas lesionadas.

Bodega de triplay incendiada frente a gasolinera La Macro en colonia Betania, San Juan del Río

Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de abril de 2026. —Una bodega dedicada al almacenaje de triplay y madera se incendió la tarde de este sábado en la colonia Betania de San Juan del Río, en un inmueble ubicado justo frente a la gasolinera conocida como La Macro. El siniestro movilizó de manera inmediata a elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal, quienes acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia la estación de servicio contigua. No se reportaron personas lesionadas.

Bodega de triplay incendiada frente a gasolinera La Macro en colonia Betania, San Juan del R\u00edo Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania. rotativo.com.mx

La cercanía del inmueble con la gasolinera convirtió el operativo en una intervención de alto riesgo, ya que cualquier avance de las llamas hacia los tanques de combustible habría escalado el siniestro a una emergencia mayor. Bomberos trabajaron de forma coordinada para acotar el perímetro del fuego y enfriar las estructuras adyacentes mientras Protección Civil supervisaba las maniobras.

Bodega de triplay incendiada frente a gasolinera La Macro en colonia Betania, San Juan del R\u00edo Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania. rotativo.com.mx

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río también arribaron al lugar para acordonar la zona, desviar el tráfico vehicular y permitir que las labores de sofocación se realizaran sin interferencia de curiosos. El acordonamiento se mantuvo durante el tiempo que duraron los trabajos de extinción y enfriamiento.

Bodega de triplay incendiada frente a gasolinera La Macro en colonia Betania, San Juan del R\u00edo Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania. rotativo.com.mx

El fuego fue controlado de manera relativamente rápida por el cuerpo de Bomberos, lo que impidió que las llamas alcanzaran inmuebles vecinos o la propia gasolinera. Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto de los daños materiales registrados en la bodega ni han precisado la causa que originó el incendio.

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