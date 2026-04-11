San Juan del Río, 11 de abril de 2026. —Una bodega dedicada al almacenaje de triplay y madera se incendió la tarde de este sábado en la colonia Betania de San Juan del Río, en un inmueble ubicado justo frente a la gasolinera conocida como La Macro. El siniestro movilizó de manera inmediata a elementos del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil municipal, quienes acudieron al sitio para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia la estación de servicio contigua. No se reportaron personas lesionadas.
Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania. rotativo.com.mx
La cercanía del inmueble con la gasolinera convirtió el operativo en una intervención de alto riesgo, ya que cualquier avance de las llamas hacia los tanques de combustible habría escalado el siniestro a una emergencia mayor. Bomberos trabajaron de forma coordinada para acotar el perímetro del fuego y enfriar las estructuras adyacentes mientras Protección Civil supervisaba las maniobras.
Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania. rotativo.com.mx
Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río también arribaron al lugar para acordonar la zona, desviar el tráfico vehicular y permitir que las labores de sofocación se realizaran sin interferencia de curiosos. El acordonamiento se mantuvo durante el tiempo que duraron los trabajos de extinción y enfriamiento.
Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el incendio registrado en la bodega de triplay de la colonia Betania. rotativo.com.mx
El fuego fue controlado de manera relativamente rápida por el cuerpo de Bomberos, lo que impidió que las llamas alcanzaran inmuebles vecinos o la propia gasolinera. Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto de los daños materiales registrados en la bodega ni han precisado la causa que originó el incendio.