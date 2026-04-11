"No nos han compartido, no hay un proyecto así. No lo tenemos en la mesa de trabajo, no existe en nuestros proyectos pendientes, no está", respondió Cabrera Valencia ante la insistencia del reportero sobre el tema, durante su encuentro con medios.

El alcalde insistió en que el transporte público es, en sus palabras, "indispensable" y "vital para la vida del municipio", pero recordó que el ayuntamiento trabaja en coordinación con las autoridades estatales y con los sindicatos concesionarios en los temas de su competencia, particularmente a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El edil reconoció el trabajo de los sindicatos y concesionarios que operan en el municipio, entre ellos CTM, Taxi Bus, FTQ y Taxi Van, así como de empresas como Diligencias y Alucsa. También mencionó la operación de los sistemas de transporte ejidal y las concesiones suburbanas que conectan a las comunidades rurales con la zona urbana a través del punto de transbordo del 5 de mayo.

"Con todos ellos tengo un gran compromiso siempre de estar a sus órdenes y servirles, pero ellos saben perfectamente bien que la autoridad competente es estatal", apuntó.

Llamado a la autoridad estatal para buscar solución

Cabrera Valencia fue directo al descartar emitir un llamado formal a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro sobre la problemática del transporte público sanjuanense.

El alcalde dijo reconocer que la dependencia estatal ya está atendiendo el tema y calificó como "irrespetuoso" emitir un exhorto en esas condiciones.

"No tengo que hacerle un llamado porque sé que lo está atendiendo. Más bien reconozco que lo están atendiendo y espero que tenga una buena solución porque nosotros necesitamos mucho el transporte público", enfatizó.

¿Quién regula el transporte público en San Juan del Río?

La regulación del servicio de transporte público de pasajeros en Querétaro corresponde a la Agencia de Movilidad del Estado, dependencia que otorga concesiones, autoriza rutas, establece tarifas y vigila el cumplimiento de las obligaciones de los operadores.

Los municipios, incluyendo a San Juan del Río, pueden colaborar en aspectos de coordinación operativa y seguridad, pero carecen de atribuciones para diseñar o implementar sistemas integrales de transporte como el que opera Qrobús en la zona conurbada de la capital del estado.