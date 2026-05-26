Felifer alista centro de autismo en delegación María Aldama

El alcalde de Querétaro definió como prioridad el Centro Integral para Personas Autistas en Boulevard de la Nación.

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro capital, en sesión de Cabildo donde se aprobó el predio para centro de autismo

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro capital, detalló las tres obras programadas en el predio de Boulevard de la Nación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- Tres obras municipales caben en un mismo predio de Boulevard de la Nación. El alcalde de Querétaro capital, Felifer Macías Olvera, confirmó que el terreno adquirido por Cabildo albergará el Centro Integral para Personas Autistas, la nueva delegación Juriquilla María Aldama y, en una segunda etapa, el Centro de Atención Municipal Norte.

La sesión del Cabildo aprobó la adquisición como parte de una bolsa de compromisos firmados al inicio de la administración.

El alcalde colocó al Centro Integral para Personas Autistas como la pieza más urgente. "Eso sí, sacar ya, es primeramente el Centro Integral para Personas Autistas del Municipio de Querétaro", afirmó al detallar la jerarquía de las tres obras.

La nueva delegación María Aldama queda obligada a operar desde el primero de enero de 2027, mientras que el CAM Norte queda definido como proyecto de mediano plazo dentro del mismo polígono.

La delegación María Aldama todavía no tiene sus límites territoriales definitivos. Macías Olvera precisó que el diseño final del polígono se cerrará para el primero de enero del próximo año, cuando la demarcación entre en funciones plenas.

El alcalde rechazó que la nueva sede quede dentro de la jurisdicción de Pigmeo González y sostuvo que la ubicación responde a la lógica de despresurizar Félix Osores y Pigmeo Mártir.

El monto total de la inversión quedó pendiente. El presidente municipal informó que la Secretaría de Administración detallará después el valor del predio y el presupuesto de las tres obras, en lo que las áreas técnicas cierran los proyectos ejecutivos.

Sobre los rumores de relevo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Macías Olvera respaldó al titular de la dependencia y descartó movimientos en el gabinete.

"Ahorita no tenemos contemplado ningún cambio", respondió al ser cuestionado sobre versiones difundidas en redes sociales. El alcalde citó la encuesta de percepción del INEGI, que coloca a Querétaro capital como la cuarta ciudad con mayor percepción de seguridad del país, y reducciones de hasta 35 por ciento en delitos específicos.

El presidente municipal cerró con un respaldo al gobernador Mauricio Kuri González por el veto a la reforma legislativa aprobada por el Congreso del Estado.

Macías Olvera calificó la decisión como una protección al interés superior de la niñez y se sumó al pronunciamiento que el mandatario estatal difundió en redes sociales. La administración municipal había manifestado su rechazo a la reforma el día posterior a la votación en el Poder Legislativo queretano.

¿Cuándo entrará en operación la delegación María Aldama?

La nueva delegación Juriquilla María Aldama entrará en funciones el primero de enero de 2027, con el diseño final de sus límites territoriales ya cerrado para esa fecha, según informó el alcalde Felifer Macías Olvera en sesión de Cabildo.

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