Querétaro, 8 de abril de 2026. —El municipio de Querétaro tendrá antes de que termine el año el primer Centro Integral de Autismo del estado y el quinto a nivel nacional, una obra para la que el alcalde Felifer Macías autorizó una inversión inicial de 30 millones de pesos.
El anuncio se dio durante el encendido conmemorativo de los Arcos por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, donde el edil confirmó que el inmueble entrará en operación en el segundo semestre de 2026 y ofrecerá diagnóstico, terapias y acompañamiento a las familias bajo un modelo enfocado en el respeto a la neurodiversidad.
El proyecto se suma a una agenda de inclusión que la administración municipal viene perfilando desde finales de 2024, cuando Macías adelantó en el Primer Congreso Internacional de Autismo el desarrollo de políticas públicas para personas con autismo que contemplaban señalética con sistemas de comunicación alternativa y salas de regulación sensorial en parques y áreas deportivas. El centro anunciado este lunes representa la pieza más costosa y visible de esa estrategia.
Adriana Olvera de Macías entrega reconocimiento a la institución Ana Cristina Juárez Diez Marina IAP por 30 años de labor. rotativo.com.mx
"Esta administración se está atreviendo a hacer lo que nadie antes hacía", afirmó el alcalde durante el evento, al subrayar que con esta apuesta el municipio se posiciona como referente nacional en la atención al espectro autista. Macías ubicó la obra como parte de un esfuerzo por colocar a Querétaro a la cabeza de las políticas locales de inclusión y atención a la neurodiversidad.
Mil 500 personas con autismo ya están registradas en Querétaro
El padrón municipal del programa De Mil Colores rebasa actualmente las mil 500 personas con trastorno del espectro autista identificadas en el municipio capitalino, según confirmó el propio alcalde.
Los Arcos de Querétaro iluminados con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo este 8 de abril. rotativo.com.mx
La cifra crece respecto a las mil 580 que la presidenta del DIF municipal, Adriana Olvera de Macías, reportó en marzo pasado durante el 40 aniversario del DIF Querétaro, ejercicio que la propia funcionaria describió entonces como el primer censo municipal de su tipo realizado en México.
Como parte del mismo programa, el municipio ha entregado 410 cordones de identificación que permiten a personas con autismo acceder a una atención más fluida en oficinas, recintos públicos y eventos masivos.
Adriana Olvera de Macías agradeció el respaldo del alcalde para la construcción del centro y entregó un reconocimiento a la institución Ana Cristina Juárez Diez Marina IAP por sus 30 años de labor con la comunidad autista en Querétaro.
Los Arcos de Querétaro iluminados con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo este 8 de abril. rotativo.com.mx
¿Qué servicios ofrecerá el Centro Integral de Autismo?
El nuevo recinto operará como un espacio especializado que reunirá en un solo punto los servicios que hoy se encuentran dispersos: evaluación diagnóstica, terapias específicas para personas dentro del espectro y un componente de orientación dirigido a las familias.
La administradora del programa De Mil Colores, Valeria Fernández, planteó que el encendido de los Arcos también busca reconocer a las familias, a los profesionales de la salud y de la educación, y a quienes acompañan diariamente los procesos de aprendizaje y desarrollo de las personas autistas.
Los Arcos de Querétaro iluminados con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo este 8 de abril. rotativo.com.mx
La inauguración del centro está prevista para la segunda mitad de este año, plazo que el municipio deberá sostener para no dejar en suspenso uno de los compromisos sociales más visibles de la actual gestión, especialmente en un momento de alto perfil político para Macías, quien ha sido mencionado como una de las cartas del PAN rumbo a la gubernatura de Querétaro en 2027.