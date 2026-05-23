Tres recintos de Corregidora abren Noche de Museos 2026

Corregidora, 23 de mayo de 2026.--- Tres recintos del municipio se sumaron este viernes a la Noche de Museos Querétaro 2026 con horarios extendidos hasta las 21:00 horas.

El Museo Anbanica de Historia, el Museo Comunitario Severiano Hernández y la Zona Arqueológica El Cerrito ofrecieron talleres, conciertos y un rally infantil para conmemorar el Día Internacional de los Museos, según anunció la Secretaría de Cultura y Tradiciones del municipio dentro del programa coordinado con la Secretaría de Cultura del estado.

La jornada se integró a una edición pasada del programa estatal, que en su segunda emisión de 2025 sumó 25 espacios culturales de cuatro municipios.

Para esta edición de mayo de 2026, la Secretaría de Cultura del Estado, encabezada por Ana Paola López Birlain, convocó a 35 museos, galerías y espacios culturales de Querétaro y Corregidora con 68 actividades bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", propuesto este año por el Consejo Internacional de Museos. La dependencia municipal no precisó cuántos asistentes recibió cada recinto de Corregidora durante la jornada.

El Museo Anbanica de Historia (MUSAH), ubicado en el Jardín Principal de El Pueblito, abrió de 10:00 a 21:00 horas. Las actividades artísticas iniciaron a las 17:00 horas con talleres de pintura de mascaritas e imágenes en acuarela.

El Museo Anbanica de Historia abrió de 10:00 a 21:00 horas en el Jardín Principal de El Pueblito, Corregidora. rotativo.com.mx

A las 19:30 horas se realizó la "Noche de Tertulia" en el Jardín Principal, con la presentación de la banda The Blue Witches y del intérprete Máximo Leonel.

El Museo Comunitario Severiano Hernández, en la calle Fray José Bermúdez número 24 de El Pueblito, recibió al público de 18:00 a 21:00 horas con talleres dinámicos.

La jornada en este inmueble cerró a las 20:00 horas con la presentación de La Tuna de la Universidad del Golfo de México. El recinto formó parte del mismo circuito que en años recientes ha vinculado las celebraciones de El Pueblito con la Pega de Bando y las fiestas tradicionales del 290 aniversario del Traslado de Nuestra Señora.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumó con la apertura del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito de 16:00 a 20:30 horas. La programación incluyó el rally "Huellas Misteriosas en El Cerrito" y el concierto Ancestralooops.

El recinto es el centro ceremonial mesoamericano más septentrional documentado por el INAH y forma parte del Programa de Renovación de Zonas Arqueológicas del Día Internacional de los Museos que cada 18 de mayo coordina el Consejo Internacional de Museos.

El Museo Anbanica de Historia abrió de 10:00 a 21:00 horas en el Jardín Principal de El Pueblito, Corregidora. rotativo.com.mx

Noche de Museos Corregidora suma tres recintos al programa estatal

El gobierno municipal encabezado por Josué "Chepe" Guerrero Trápala participó en la jornada como parte del esquema de coordinación con el gobierno estatal. La Secretaría de Cultura del estado reportó que la edición de mayo concentra históricamente la mayor asistencia anual, con expectativa de 15 mil visitantes en los 35 recintos participantes del estado para esta ocasión.

¿Qué museos de Corregidora participaron en la Noche de Museos 2026?

Los recintos del municipio que extendieron horarios fueron el Museo Anbanica de Historia (MUSAH), el Museo Comunitario Severiano Hernández, ambos en El Pueblito, y la Zona Arqueológica El Cerrito, esta última administrada por el INAH. La cartelera completa de los 35 espacios participantes en el estado se difundió previamente a través de la Secretaría de Cultura estatal.