Tres recintos de Corregidora abren Noche de Museos 2026

Tres museos del municipio extendieron horarios hasta las 21:00 horas con talleres y conciertos abiertos al público

Genera una imagen vertical de 1080×1350 píxeles para Facebook del medio Rotativo de Querétaro. Usa la foto adjunta como fondo a pantalla completa. Sobre la mitad inferior aplica un degradado oscuro que vaya de transparente arriba a negro casi sólido abajo, sin línea visible donde empieza. Coloca el logo de Rotativo (archivo PNG circular adjunto, isotipo de líneas curvas que forman una esfera) como marca de agua en la esquina superior derecha. Tamaño aproximado 8% del lado de la imagen (alrededor de 90-100 píxeles de diámetro). Margen 28-32 píxeles desde los bordes superior y derecho. Respeta la forma circular original sin deformarla, sin recortarla y sin agregarle texto. Mantén el color naranja original del logo. Opacidad 70-85% para que sea identificable pero no compita con la foto. Sobre el degradado oscuro, abajo a la izquierda, escribe el título de la nota en color blanco, tipografía sans-serif condensada moderna estilo Barlow Condensed u Oswald, peso semibold, capitalización normal de oración (no mayúsculas sostenidas), máximo cuatro líneas. Arriba del título coloca una etiqueta corta del beat en mayúsculas blancas con letter-spacing amplio, acompañada de una pequeña barra vertical verde #6EBC4C a su izquierda. Color dominante del beat: Verde Rotativo #6EBC4C (cultura). Si la nota tiene una cifra fuerte, agrega un pequeño bloque blanco flotante sobre la foto del lado derecho con la cifra en TAMAÑO DOMINANTE en verde #6EBC4C, y una etiqueta breve abajo en gris medio, mucho más pequeña, con un borde lateral izquierdo de 4 píxeles verde. El estilo debe sentirse editorial premium tipo The Guardian o NYT, no popular ni amarillista. Proporción visual: 60% foto, 25% verde de acento, 10% negro del degradado, 5% otros. Nada de banda roja horizontal, nada de mayúsculas dramáticas en el título, nada de emojis dentro de la imagen. Datos de esta nota: - Tipo: cultura - Etiqueta del beat: CULTURA · CORREGIDORA - Color del beat: verde #6EBC4C - Título: Tres recintos de Corregidora abren la Noche de Museos 2026 - Cifra destacada: 3 - Etiqueta de cifra: RECINTOS ABIERTOS Devuelve una sola imagen final.

El Museo Anbanica de Historia abrió de 10:00 a 21:00 horas en el Jardín Principal de El Pueblito, Corregidora.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 23 de mayo de 2026.--- Tres recintos del municipio se sumaron este viernes a la Noche de Museos Querétaro 2026 con horarios extendidos hasta las 21:00 horas.

El Museo Anbanica de Historia, el Museo Comunitario Severiano Hernández y la Zona Arqueológica El Cerrito ofrecieron talleres, conciertos y un rally infantil para conmemorar el Día Internacional de los Museos, según anunció la Secretaría de Cultura y Tradiciones del municipio dentro del programa coordinado con la Secretaría de Cultura del estado.

La jornada se integró a una edición pasada del programa estatal, que en su segunda emisión de 2025 sumó 25 espacios culturales de cuatro municipios.

Para esta edición de mayo de 2026, la Secretaría de Cultura del Estado, encabezada por Ana Paola López Birlain, convocó a 35 museos, galerías y espacios culturales de Querétaro y Corregidora con 68 actividades bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", propuesto este año por el Consejo Internacional de Museos. La dependencia municipal no precisó cuántos asistentes recibió cada recinto de Corregidora durante la jornada.

El Museo Anbanica de Historia (MUSAH), ubicado en el Jardín Principal de El Pueblito, abrió de 10:00 a 21:00 horas. Las actividades artísticas iniciaron a las 17:00 horas con talleres de pintura de mascaritas e imágenes en acuarela.

Museo Anbanica de Historia MUSAH en Jard\u00edn Principal El Pueblito Corregidora Quer\u00e9taro Noche de Museos 2026 El Museo Anbanica de Historia abrió de 10:00 a 21:00 horas en el Jardín Principal de El Pueblito, Corregidora. rotativo.com.mx

A las 19:30 horas se realizó la "Noche de Tertulia" en el Jardín Principal, con la presentación de la banda The Blue Witches y del intérprete Máximo Leonel.

El Museo Comunitario Severiano Hernández, en la calle Fray José Bermúdez número 24 de El Pueblito, recibió al público de 18:00 a 21:00 horas con talleres dinámicos.

La jornada en este inmueble cerró a las 20:00 horas con la presentación de La Tuna de la Universidad del Golfo de México. El recinto formó parte del mismo circuito que en años recientes ha vinculado las celebraciones de El Pueblito con la Pega de Bando y las fiestas tradicionales del 290 aniversario del Traslado de Nuestra Señora.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumó con la apertura del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito de 16:00 a 20:30 horas. La programación incluyó el rally "Huellas Misteriosas en El Cerrito" y el concierto Ancestralooops.

El recinto es el centro ceremonial mesoamericano más septentrional documentado por el INAH y forma parte del Programa de Renovación de Zonas Arqueológicas del Día Internacional de los Museos que cada 18 de mayo coordina el Consejo Internacional de Museos.

Museo Anbanica de Historia MUSAH en Jard\u00edn Principal El Pueblito Corregidora Quer\u00e9taro Noche de Museos 2026 El Museo Anbanica de Historia abrió de 10:00 a 21:00 horas en el Jardín Principal de El Pueblito, Corregidora. rotativo.com.mx

Noche de Museos Corregidora suma tres recintos al programa estatal

El gobierno municipal encabezado por Josué "Chepe" Guerrero Trápala participó en la jornada como parte del esquema de coordinación con el gobierno estatal. La Secretaría de Cultura del estado reportó que la edición de mayo concentra históricamente la mayor asistencia anual, con expectativa de 15 mil visitantes en los 35 recintos participantes del estado para esta ocasión.

¿Qué museos de Corregidora participaron en la Noche de Museos 2026?

Los recintos del municipio que extendieron horarios fueron el Museo Anbanica de Historia (MUSAH), el Museo Comunitario Severiano Hernández, ambos en El Pueblito, y la Zona Arqueológica El Cerrito, esta última administrada por el INAH. La cartelera completa de los 35 espacios participantes en el estado se difundió previamente a través de la Secretaría de Cultura estatal.

Museo Anbanica de Historia MUSAH en Jard\u00edn Principal El Pueblito Corregidora Quer\u00e9taro Noche de Museos 2026 El Museo Anbanica de Historia abrió de 10:00 a 21:00 horas en el Jardín Principal de El Pueblito, Corregidora. rotativo.com.mx

chepe guerrerocorregidoraculturaqueretarotradiciones y costumbres

Reciente

Cuerpos de emergencia atienden incendio en casa habitación del Barrio San Isidro en San Juan del Río
San Juan del Río

Incendio Barrio San Isidro San Juan del Río

Bomberos y Protección Civil sofocaron las llamas la noche del viernes sin reportar personas lesionadas

Senador Agustín Dorantes acompañado de comunidad escolar en jornada de canchas de la secundaria Reyes Heroles San Juan del Río
San Juan del Río

Rehabilitan canchas Reyes Heroles SJR

El senador Agustín Dorantes encabezó jornada en el plantel sanjuanense; suma tercera visita tras gestiones de transporte, seguridad y Ley Kuri.

Miley Cyrus posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 22 de mayo de 2026
Espectáculos

Miley Cyrus recibe estrella en Hollywood

La intérprete de "Flowers" agradeció a su madre, hermanos y prometido Maxx Morando durante la ceremonia en Los Ángeles.

Josh Widdicombe comediante británico nuevo conductor Strictly Come Dancing BBC Reino Unido
Espectáculos

Josh Widdicombe se burla de sí mismo en Strictly

El comediante de 43 años confesó en su podcast Parenting Hell que se siente intimidado por el atractivo de Emma Willis y Johannes Radebe.