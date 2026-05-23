Josh Widdicombe se autonombra "el más feo" del nuevo Strictly

El comediante de 43 años confesó en su podcast Parenting Hell que se siente intimidado por el atractivo de Emma Willis y Johannes Radebe.

Josh Widdicombe comediante británico nuevo conductor Strictly Come Dancing BBC Reino Unido

Josh Widdicombe, comediante británico de 43 años, durante una aparición pública en Londres, Reino Unido.

Foto: Josh Widdicombe.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 23, 2026
Mariana Torres García

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Londres, 23 de mayo de 2026. ---"Soy el feo de la camada". Con esa frase, el comediante británico Josh Widdicombe, de 43 años, se autodescartó frente a sus dos nuevos compañeros de conducción en Strictly Come Dancing, el programa estelar de la BBC que sustituirá a Tess Daly y Claudia Winkleman en la próxima temporada.

La broma surgió en un episodio reciente del podcast Parenting Hell, que el propio Widdicombe conduce con el también comediante Rob Beckett.

El comentario hace referencia a Emma Willis, de 50 años, y al bailarín sudafricano Johannes Radebe, de 39, anunciados días antes por la cadena pública británica como el nuevo trío conductor del formato. Los tres aparecieron juntos por primera vez en el Chelsea Flower Show de Londres, donde posaron y mostraron pasos de baile ante los medios británicos.

Widdicombe, nacido en Hammersmith, es uno de los comediantes más reconocidos del circuito británico actual. Ganó la primera temporada de Taskmaster en 2015 y la edición Champion of Champions en 2017, además de figurar como copresentador del programa The Last Leg del Channel 4 desde 2012.

En diciembre de 2024 participó como concursante en la edición especial navideña de Strictly Come Dancing, emparejado con la bailarina profesional Karen Hauer, lo que se considera el antecedente directo de su nombramiento como conductor regular.

La BBC no ha confirmado fecha oficial de estreno de la nueva temporada con el trío Willis-Widdicombe-Radebe. Tess Daly y Claudia Winkleman condujeron el programa durante más de una década, y su salida fue confirmada por la cadena en semanas recientes.

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