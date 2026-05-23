El Chino releva a su hermano al frente de La Chokiza en Edomex

Ecatepec, 22 de mayo de 2026. ---Dos hermanos, dos capturas y una misma célula criminal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que David Mendoza Díaz, alias "El Chino" o "El Deivid", se convirtió en el principal generador de violencia en el Valle de México luego de asumir el mando de La Chokiza tras la detención en 2025 de su hermano Alejandro Gilmare, "El Choko", fundador del grupo y hoy recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Mendoza Díaz fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición del juez que lo requiere por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de un comerciante mexiquense.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina y las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México, con coordinación de la SSPC federal.

La Chokiza opera en ocho municipios del Edomex

La célula tiene presencia en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, donde se le vincula con despojo, extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro, según el desglose oficial.

La FGR la describe como un grupo de choque con apariencia de organización social y le atribuye alianzas con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Los Mayas, Troyanos Jr, Hermandad Juárez y el Sindicato Nacional 25 de Marzo.

La captura se suma al ciclo de golpes contra liderazgos regionales que arrancó este año con las extradiciones recientes a Estados Unidos.

A Mendoza Díaz también se le señala como dirigente de la organización Sumando Amigos A.C., presuntamente dedicada a labores de asistencia social. La SSPC investiga si estas actividades ocultan un esquema de condicionamiento por cuotas o extorsión a beneficiarios y comerciantes.

El secuestro exprés que precipitó la orden de aprehensión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalló que el 17 de septiembre de 2025, El Chino habría ordenado el secuestro de un vendedor ambulante a quien, bajo amenazas, le exigió una cuota económica para permitirle trabajar. Ante la negativa de la víctima, dos sujetos y el propio Mendoza Díaz la subieron a un vehículo y la privaron de su libertad durante poco menos de una hora mientras la amenazaban de muerte.

La víctima accedió a las exigencias y fue liberada. Con esos datos de prueba, un juez local libró la orden de aprehensión que se cumplimentó este viernes en el AICM, dentro del mismo patrón de capturas de operadores regionales que arrastra la Operación Enjambre en otras entidades.

¿Quién es El Chino y qué cambia con su captura?

La caída de Mendoza Díaz deja a La Chokiza sin dirección visible tras un año en que la célula concentró denuncias por extorsión a comerciantes y transportistas en el corredor norte de la Zona Metropolitana.

La SSPC lo ubica como pieza central del repunte de violencia en el Valle de México, en una coyuntura en la que el gobierno federal mantiene abiertos varios frentes de infiltración criminal en gobiernos municipales de distintos estados.

Hasta el cierre de la jornada, ni el gobierno del Estado de México ni la dirigencia de Sumando Amigos A.C. emitieron postura sobre los señalamientos.