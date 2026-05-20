Cae alcalde de Atlatlahucan en Operación Enjambre Morelos

Agustín "N" e Irving "N" son acusados por extorsión; la orden contra Jesús "N" de Cuautla sigue vigente.

Omar García Harfuch encabeza Operación Enjambre con detención del alcalde de Atlatlahucan en Morelos

Operativo coordinado entre FGR, SSPC y Guardia Nacional con información del Centro Nacional de Inteligencia. Foto: SSPC.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 20, 2026
Mariana Torres García

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Morelos, 20 de mayo de 2026. — Cuatro órdenes de aprehensión cayeron este miércoles sobre funcionarios y exfuncionarios de Morelos en el operativo más visible de la Operación Enjambre fuera del Estado de México.

Entre los detenidos están Agustín "N", presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla, ambos vinculados con extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la cumplimentación en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, y precisó que la orden de aprehensión contra Jesús "N", alcalde de Cuautla, sigue vigente.

El operativo se inscribe en la estrategia antinarco de Washington que ha tensado el frente bilateral en los últimos meses, pero la pieza que las fuerzas federales pusieron en marcha esta mañana en Morelos responde a la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las cuatro órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada con información del Centro Nacional de Inteligencia.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la secretaría federal y de la Guardia Nacional. Las otras dos personas detenidas no han sido identificadas públicamente al cierre de esta nota, aunque medios nacionales reportan que se trata de un hombre y una mujer.

Agustín Toledano Amaro asumió la presidencia municipal de Atlatlahucan bajo bandera de Morena; Irving Sánchez Zavala fue alcalde de Yecapixtla en el trienio anterior.

Cuarta orden contra alcalde de Cuautla sigue activa

García Harfuch precisó que las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, continúan en curso.

Cuautla es el tercer municipio más poblado de Morelos y uno de los principales corredores de extorsión a comerciantes y transportistas en el oriente del estado.

La operación abre un frente nuevo después del operativo de extradiciones de enero, ahora dirigido a romper la presunta complicidad entre presidencias municipales y estructuras criminales locales.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre arrancó a finales de 2024 con la detención de alcaldes y mandos policiales del Estado de México señalados por nexos con la delincuencia organizada.

En marzo de 2026, el gobierno de Morelos reportó la captura de funcionarios del municipio de Amacuzac por extorsión agravada, antecedente directo del despliegue de este miércoles.

La extensión del operativo a tres municipios morelenses en una sola jornada marca el alcance territorial más amplio de la estrategia desde su lanzamiento.

"Las investigaciones continúan", cerró García Harfuch en su mensaje. Hasta el cierre de esta nota, ni el gobierno de Morelos ni la dirigencia nacional de Morena han emitido postura sobre la cumplimentación de las cuatro órdenes contra militantes y exfuncionarios del partido.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

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