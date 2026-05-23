Kuri promulga reforma judicial en Querétaro tras voto dividido

El gobernador defiende selección técnica de juzgadores tras aprobación con voto dividido en el Congreso local

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante mensaje sobre reforma al Poder Judicial estatal 2026

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, defendió en video oficial el modelo de selección técnica de juzgadores para 2027

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de mayo de 2026.--- Cincuenta y cuatro días después del voto dividido que aprobó la reforma al Poder Judicial en el Congreso local, el gobernador Mauricio Kuri González la promulgó y defendió en video difundido en sus cuentas oficiales que Querétaro construyó un "modelo propio, moderno y responsable" para la elección de jueces y magistrados. "En Querétaro queremos a las y a los mejores juzgadores, mujeres, hombres honestos, preparados, con experiencia y buena reputación pública", afirmó el mandatario.

La reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y armoniza el marco local con la reforma federal en materia judicial.

El dictamen fue aprobado el 27 de marzo en el Pleno con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, en una votación dividida que evidenció fracturas dentro de la propia bancada de Morena y dejó pendiente la elaboración de las leyes secundarias.

Kuri sostuvo que el modelo queretano impulsa "mecanismos técnicos y autónomos de selección para garantizar perfiles de excelencia al servicio de la ciudadanía", además del fortalecimiento de la mediación y el arbitraje como vías para una justicia más cercana, rápida y humana.

La aplicación operativa del nuevo modelo está prevista para el proceso electoral de 2027, con toma de protesta de quienes resulten electos el 1 de octubre de ese año, conforme al calendario que el propio Congreso fijó al dictaminar.

El gobernador agradeció a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas, al Poder Judicial y a quienes participaron en el proceso. "Se demuestra que cuando se trata de cuidar a Querétaro y proteger a las familias, es posible construir acuerdos sólidos", expresó.

La reforma se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 30 de abril, según el registro oficial.

Reforma judicial Querétaro entra en vigor con leyes secundarias pendientes

Aunque la promulgación cierra la fase constitucional, el Congreso aún debe procesar las leyes secundarias que harán operativo el modelo, tarea que dejó pendiente el bloque mayoritario al cierre del dictamen de marzo.

La diputada del PT Claudia Díaz Gayou anunció en su momento que impugnaría la reforma por presuntas irregularidades en el proceso legislativo, recurso del que hasta el corte de esta edición no se ha conocido resolución pública.

El informe anual del Tribunal de Justicia Administrativa entregado el 23 de abril ante la LXI Legislatura ya situaba a la reforma como referente para la elección de jueces y magistrados en 2027, y planteó a la justicia administrativa como "termómetro de la salud democrática" en el contexto del nuevo modelo.

¿Qué cambia con la reforma judicial promulgada en Querétaro?

La reforma establece la elección por voto popular de jueces y magistrados, mecanismos técnicos y autónomos de selección de aspirantes, refuerzo institucional a la mediación y el arbitraje, y un calendario que cierra con la toma de protesta de los nuevos juzgadores el 1 de octubre de 2027.

Las personas actualmente en funciones podrán participar en la elección y, en caso de no resultar electas, concluirán su encargo el día de la transición.

Hasta el momento, el Poder Judicial del Estado de Querétaro no ha emitido postura formal sobre la entrada en vigor del nuevo modelo ni sobre las leyes secundarias que el Congreso adeuda para operar la reforma.

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