Dorantes rehabilita canchas de la Reyes Heroles en SJR

El senador Agustín Dorantes encabezó jornada en el plantel sanjuanense; suma tercera visita tras gestiones de transporte, seguridad y Ley Kuri.

Senador Agustín Dorantes acompañado de comunidad escolar en jornada de canchas de la secundaria Reyes Heroles San Juan del Río

Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro, durante la jornada de este viernes en la secundaria Reyes Heroles de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de mayo de 2026.--- Padres de familia, alumnos, docentes y directivos de la escuela secundaria general Jesús Reyes Heroles de San Juan del Río se sumaron este viernes a una jornada de rehabilitación de canchas y áreas comunes del plantel, encabezada por el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

La actividad cerró con participación visible de la comunidad escolar en los trabajos de mejora de las instalaciones deportivas y de convivencia del centro educativo. Con esta jornada, el legislador suma tres visitas al mismo plantel sanjuanense.


Senador Agust\u00edn Dorantes acompa\u00f1ado de comunidad escolar en jornada de canchas de la secundaria Reyes Heroles San Juan del R\u00edo Padres, alumnos, docentes y directivos participaron en los trabajos de rehabilitación de canchas y áreas comunes del plantel. rotativo.com.mx

En las paradas anteriores, Dorantes Lámbarri atendió en el mismo plantel temas de transporte público en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), de seguridad en colaboración con el municipio de San Juan del Río, y de convivencia con la impartición del taller de alfabetización digital para padres derivado de la Ley Kuri.

El antecedente más reciente del trabajo del senador con familias de planteles sanjuanenses fue el taller previo de la Ley Kuri impartido en enero pasado en la escuela primaria del mismo nombre, donde más de 300 padres de familia recibieron orientación sobre control parental y herramientas de protección digital para menores.

"Con mayor participación social, avanzamos en el cumplimiento de las necesidades", afirmó Dorantes Lámbarri en el comunicado oficial, al destacar que la dinámica de cercanía con la comunidad de la secundaria ha permitido atender de forma escalonada las inquietudes planteadas por alumnos, padres de familia, docentes y directivos del plantel.

Senador Agust\u00edn Dorantes acompa\u00f1ado de comunidad escolar en jornada de canchas de la secundaria Reyes Heroles San Juan del R\u00edo La jornada es la tercera visita del senador a la secundaria, tras gestiones de transporte, seguridad y formación digital para padres. rotativo.com.mx

La secundaria Reyes Heroles figura entre las instituciones beneficiadas por las rutas de AMEQ que conectan zonas habitacionales del oriente sanjuanense con el corredor educativo de la demarcación, según cobertura previa de este medio sobre el ajuste de rutas implementado por la agencia estatal en septiembre de 2025.

Más tarde, el legislador encabezó una reunión entre habitantes de la comunidad de La Soledad del Río y el concesionario del transporte público que atiende la zona, con el objetivo de atender inquietudes sobre la tarifa y el servicio que utilizan los estudiantes que se trasladan desde la comunidad hacia la misma secundaria.

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