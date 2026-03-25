DIF Municipal Querétaro cumple 40 años con más de 100 mil apoyos entregados

Patronato reconoce a expresidentas y entrega placas conmemorativas en ceremonia institucional.

Ceremonia del 40 aniversario del DIF Municipal Querétaro con autoridades y expresidentas del patronato
Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Con 283 jornadas médicas realizadas, más de 100 mil servicios entregados a familias vulnerables y el primer censo municipal de autismo en el país, el Sistema Municipal DIF de Querétaro conmemoró sus cuatro décadas de operación en una ceremonia donde se reconoció a 12 expresidentas del patronato y se develó una placa conmemorativa por el aniversario.

El organismo, que opera a través de seis coordinaciones y dos procuradurías, concentra la red de atención social más amplia del municipio capitalino.

Ceremonia del 40 aniversario del DIF Municipal Quer\u00e9taro con autoridades y expresidentas del patronato Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro.

Su presidenta, Adriana Olvera de Macías, detalló que las jornadas de salud preventiva denominadas "Acción por tu Salud" han sido el eje de la estrategia asistencial durante la administración actual, con atención médica directa en colonias y comunidades.

Otro de los programas que Olvera de Macías puso en relieve fue el censo "De Mil Colores", que registró a más de mil 580 personas dentro del espectro autista en el municipio.

Se trata del primer ejercicio de este tipo a nivel municipal en México, según la funcionaria, y derivó en la entrega de 410 cordones de identificación para facilitar la atención de esta población en espacios públicos.

Ceremonia del 40 aniversario del DIF Municipal Quer\u00e9taro con autoridades y expresidentas del patronato Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro.

El presidente municipal, Felifer Macías, vinculó el trabajo del DIF con el fortalecimiento del tejido familiar como base de las políticas públicas locales.

"Si como sociedad no somos capaces de inculcarle a nuestras niñas y a nuestros niños este respeto, esos valores, esa cultura de paz", señaló, los esfuerzos gubernamentales resultan insuficientes.

Más de 8 mil apoyos alimentarios para adultos mayores en Querétaro

Las brigadas "Abrazando Corazones" entregaron 8 mil apoyos alimentarios directamente en hogares de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, un segmento que el DIF identifica como prioritario dentro de su estructura operativa.

Ceremonia del 40 aniversario del DIF Municipal Quer\u00e9taro con autoridades y expresidentas del patronato Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro. rotativo.com.mx

A ello se suma la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), orientado a reforzar los mecanismos de protección para menores de edad.

En la ceremonia fueron reconocidas María Luisa Alcocer Munguía, Cecilia Urbiola, Rosa María Arroyo, Patricia Sibaja, Marcela Torres Peimbert, Araceli Alonso, Alejandra del Hoyo, Ana Laura García Nieto, Karina Castro, Lucy Huber, Tere García y Arahí Domínguez, quienes presidieron el patronato del DIF Municipal en distintas etapas. También se entregaron reconocimientos al personal con mayor antigüedad en la institución.

¿Qué programas ofrece actualmente el DIF Municipal de Querétaro?

El DIF Municipal opera programas de atención médica preventiva, registro y acompañamiento para personas con autismo, asistencia alimentaria a adultos mayores y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes a través del SIPINNA, con cobertura en las distintas delegaciones del municipio de Querétaro.

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