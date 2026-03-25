Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Con 283 jornadas médicas realizadas, más de 100 mil servicios entregados a familias vulnerables y el primer censo municipal de autismo en el país, el Sistema Municipal DIF de Querétaro conmemoró sus cuatro décadas de operación en una ceremonia donde se reconoció a 12 expresidentas del patronato y se develó una placa conmemorativa por el aniversario.

El organismo, que opera a través de seis coordinaciones y dos procuradurías, concentra la red de atención social más amplia del municipio capitalino.

Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro.

Su presidenta, Adriana Olvera de Macías, detalló que las jornadas de salud preventiva denominadas "Acción por tu Salud" han sido el eje de la estrategia asistencial durante la administración actual, con atención médica directa en colonias y comunidades.

Otro de los programas que Olvera de Macías puso en relieve fue el censo "De Mil Colores", que registró a más de mil 580 personas dentro del espectro autista en el municipio.

Se trata del primer ejercicio de este tipo a nivel municipal en México, según la funcionaria, y derivó en la entrega de 410 cordones de identificación para facilitar la atención de esta población en espacios públicos.

Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro.

El presidente municipal, Felifer Macías, vinculó el trabajo del DIF con el fortalecimiento del tejido familiar como base de las políticas públicas locales.

"Si como sociedad no somos capaces de inculcarle a nuestras niñas y a nuestros niños este respeto, esos valores, esa cultura de paz", señaló, los esfuerzos gubernamentales resultan insuficientes.

Más de 8 mil apoyos alimentarios para adultos mayores en Querétaro

Las brigadas "Abrazando Corazones" entregaron 8 mil apoyos alimentarios directamente en hogares de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, un segmento que el DIF identifica como prioritario dentro de su estructura operativa.

Reconocimiento a expresidentas del Sistema Municipal DIF durante la ceremonia conmemorativa en Querétaro. rotativo.com.mx

A ello se suma la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), orientado a reforzar los mecanismos de protección para menores de edad.

En la ceremonia fueron reconocidas María Luisa Alcocer Munguía, Cecilia Urbiola, Rosa María Arroyo, Patricia Sibaja, Marcela Torres Peimbert, Araceli Alonso, Alejandra del Hoyo, Ana Laura García Nieto, Karina Castro, Lucy Huber, Tere García y Arahí Domínguez, quienes presidieron el patronato del DIF Municipal en distintas etapas. También se entregaron reconocimientos al personal con mayor antigüedad en la institución.

¿Qué programas ofrece actualmente el DIF Municipal de Querétaro?

El DIF Municipal opera programas de atención médica preventiva, registro y acompañamiento para personas con autismo, asistencia alimentaria a adultos mayores y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes a través del SIPINNA, con cobertura en las distintas delegaciones del municipio de Querétaro.