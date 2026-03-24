San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — Varios inmuebles fueron cateados y asegurados, por presuntos delitos contra la salud en la comunidad Puerta de Palmillas, durante un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano.
Vehículos asegurados en distintos puntos de la comunidad sobre la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Las diligencias permitieron el rescate de menores de edad y el aseguramiento de vehículos. Las corporaciones buscan a Miguel Ángel N., quien además enfrenta señalamientos por presunto intento de homicidio y violencia familiar.
Los cateos se llevaron a cabo en distintos puntos de la comunidad, incluidas las inmediaciones del Cerro y la calle La Cañada, en esta localidad asentada en las inmediaciones de la caseta de cobro de Palmillas sobre la autopista México-Querétaro.
Elementos de seguridad durante los cateos realizados en Puerta de Palmillas. rotativo.com.mx
La zona ha concentrado operativos de seguridad recurrentes en meses recientes por ilícitos tanto del fuero común como del federal, dada su proximidad con corredores carreteros de alta circulación.
Los menores rescatados fueron separados para su protección institucional: parte quedó bajo resguardo de la Fiscalía estatal y el resto fue canalizado al Sistema DIF. Las autoridades no han precisado públicamente las condiciones en que se encontraban.
Vehículos asegurados en distintos puntos de la comunidad sobre la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, Miguel Ángel N. está señalado no solo por los delitos contra la salud que originaron los cateos, sino por presunto intento de homicidio contra dos menores y agresiones físicas reiteradas contra una mujer con quien mantenía una relación. Ella habría abandonado el domicilio días antes tras sufrir violencia.
Elementos de seguridad durante los cateos realizados en Puerta de Palmillas.Infografía: Rotativo.
En otro de los inmuebles intervenidos, sobre la calle La Cañada, fue detenido Edgar N., quien presuntamente mantiene vínculos con el principal buscado. Le aseguraron al menos un vehículo durante esa diligencia.
Miguel Ángel N. Presuntamente no habría sido detenido y permanece prófugo. Las labores de búsqueda continuarán en las próximas horas con participación conjunta de corporaciones estatales y federales, indicaron las mismas fuentes.
Vehículos asegurados en distintos puntos de la comunidad sobre la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx
Ni la Fiscalía General del Estado ni la FGR han emitido postura oficial sobre los cateos ni sobre la línea de investigación que se sigue en Puerta de Palmillas, pero se sabe que además de los delitos contra la salud, se investiga robo de hidrocarburo y delitos al transporte de carga en las carreteras.