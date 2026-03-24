Querétaro triplica cateos y aseguramientos con estrategia Sinergia

Fiscalía asegura 533 armas y 322 inmuebles con aumentos superiores al 280% en un año.

Operativo de cateo y aseguramiento de drogas y armas en Querétaro durante estrategia Sinergia 2025.

El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández durante su informe ante la legislatura de Querétaro.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 24, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Un total de 2 mil 199 cateos ejecutados en el último año colocan a Querétaro como la entidad con mayor número de operativos de este tipo en el país, según el informe de actividades que el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández presentó ante la legislatura estatal.

Las cifras reflejan que la estrategia Sinergia por Querétaro triplicó las acciones de investigación y persecución del delito respecto a periodos anteriores.

Los incrementos más pronunciados se registraron en el aseguramiento de inmuebles vinculados a actividades ilícitas: 322 domicilios, un salto de 475%.

En paralelo, fueron decomisadas 31 mil 875 dosis de droga —un aumento de 317%—, 533 armas con alza de 286% y 24 mil 426 cartuchos útiles, equivalente a 315% más.

"Se ha triplicado la operatividad y los resultados en materia de procuración e investigación de los delitos", reconoció el fiscal.

Las detenciones también reflejan la intensidad operativa. Mil cinco personas fueron aprehendidas en flagrancia durante el periodo, mientras que las capturas derivadas de cateos crecieron 184%. En materia de vehículos, 510 unidades quedaron bajo resguardo de la autoridad, cifra 113% superior a la registrada previamente, y las remisiones a la Fiscalía General de la República se elevaron 175%.

Carpetas de investigación bajan 5% con efectividad superior al 100%

La Fiscalía queretana abrió 55 mil 212 carpetas de investigación, una reducción de 5.34% en la incidencia delictiva. Sin embargo, resolvió 55 mil 292 casos, lo que arroja una tasa de determinación que supera el total de asuntos ingresados.

La judicialización de carpetas avanzó 34%, con 96% de órdenes de aprehensión concedidas por jueces, 92% de vinculaciones a proceso y 98% de sentencias condenatorias.

El acumulado de penas impuestas a personas sentenciadas alcanzó 5 mil 128 años de prisión, de acuerdo con las cifras presentadas al Congreso.

¿Qué operativos realizó la Fiscalía el día del informe?

El propio día de la comparecencia, elementos ministeriales llevaron a cabo 15 cateos simultáneos en distintos municipios. Uno de ellos derivó en la captura de un generador de violencia en la zona de San Juan del Río, dato que Hernández utilizó para ilustrar la continuidad de los operativos.

La estrategia contempla la participación coordinada de corporaciones estatales, municipales y federales.

No obstante, el informe no desglosa qué proporción de los resultados corresponde a cada nivel de gobierno ni detalla los recursos presupuestales asignados al programa durante 2025.

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