Querétaro, 18 de marzo de 2026. — Será la Fiscalía General del Estado la instancia que determine si procede la clausura de la Clínica Santa María, luego del fallecimiento de un funcionario ocurrido el pasado martes y que las autoridades investigan como posible caso de negligencia médica.

Así lo informó Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud de Querétaro, quien aclaró que el caso se mantiene en etapa de investigación y que no es posible emitir conclusiones sobre las causas del deceso ni sobre la responsabilidad del establecimiento.

La Secretaría de Salud no cuenta aún con un reporte que confirme si la clínica tenía en regla sus permisos y licencias de operación, situación que también forma parte de las indagatorias.

Pérez Rendón precisó que su dependencia aguarda información del área de Protección contra Riesgos Sanitarios para conocer si previamente se habían realizado verificaciones en el lugar y si existían observaciones o irregularidades documentadas.

"Este caso está en manos de la Fiscalía. Hasta que no se determinen las causas reales del fallecimiento, no se puede hablar de una sanción o de la gravedad del hecho, porque por ahora todo se mantiene como una presunción", señaló la funcionaria.

Las verificaciones a clínicas, hospitales y consultorios en la entidad se realizan de manera aleatoria o a partir de denuncias ciudadanas, según explicó Pérez Rendón.

La gran cantidad de establecimientos existentes impide una supervisión periódica individualizada. El personal de Protección contra Riesgos Sanitarios revisa licencias sanitarias, avisos de funcionamiento, documentación del personal médico y condiciones generales de operación, aunque sin atribuciones para evaluar directamente la práctica clínica.

Fiscalía y arbitraje médico, instancias competentes para determinar negligencia

La valoración sobre posibles negligencias médicas corresponde a autoridades ministeriales o a los órganos de arbitraje médico, precisó la secretaria.

En caso de que la Fiscalía detecte irregularidades o establezca responsabilidades, esa instancia definirá las acciones legales y administrativas pertinentes, incluida una eventual clausura del establecimiento.

"Nosotros estamos en espera de los reportes para saber si hubo alguna verificación previa o alguna observación. En función de lo que determine la autoridad investigadora, se podrán tomar decisiones sobre el establecimiento", concluyó Pérez Rendón.

¿Qué instancia puede clausurar una clínica privada en Querétaro por negligencia médica?

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha emitido conclusiones sobre las causas del fallecimiento ni sobre la responsabilidad de la Clínica Santa María.