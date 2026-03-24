Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Las muertes violentas de mujeres en Querétaro bajaron 38% durante 2025, al pasar de 29 a 18 casos, informó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
En entrevista, el funcionario detalló que la dependencia abrió 12 carpetas de investigación por feminicidio en el mismo periodo y logró identificar a los responsables en todos los casos, con la totalidad de los imputados vinculados a proceso.
La categoría de "muertes violentas de mujeres" que utiliza la Fiscalía agrupa un universo de delitos más amplio que la tipificación penal de feminicidio.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios registrados en Querétaro durante 2025 sumaron 14 —frente a cuatro en 2024—, lo que ubicó a la entidad entre las de mayor repunte en ese delito específico.
Ambos indicadores miden fenómenos distintos: el de la Fiscalía abarca otras clasificaciones penales de homicidio de mujeres además de feminicidios, mientras que el del Secretariado contabiliza exclusivamente carpetas abiertas bajo esa tipificación en el Código Penal. Hernández no detalló el desglose por tipo penal ni proporcionó la serie histórica que permita una comparación homogénea.
De las investigaciones judicializadas, la institución obtuvo nueve sentencias condenatorias que acumulan más de 200 años de prisión, además de reparación económica del daño a las víctimas.
"El 100% de las órdenes de aprehensión fueron obtenidas y todas las personas imputadas fueron vinculadas a proceso; ninguna se encuentra en libertad", aseguró el fiscal.
Más de 7 mil medidas de protección y 8 mil denuncias en Querétaro
La Fiscalía emitió 7,490 medidas de protección y recibió más de 8,100 denuncias vinculadas con violencia contra mujeres, niñas y adolescentes durante el periodo reportado.
Hernández explicó que los protocolos de investigación fueron actualizados con perspectiva de derechos humanos y que se habilitaron canales diferenciados para denuncia, seguimiento y entrega de documentación con el propósito de acortar tiempos de espera.
En el terreno operativo, se judicializaron más de 1,500 carpetas relacionadas con delitos contra mujeres, se tramitaron más de 600 órdenes de aprehensión y se ejecutaron cateos derivados de las investigaciones.
El fiscal calificó las cifras como un incremento significativo respecto al periodo anterior, sin proporcionar el comparativo puntual. La coordinación interinstitucional incluyó la canalización de víctimas a servicios de salud, atención psicológica y medidas de resguardo mediante otras dependencias estatales.
¿Qué mide la Fiscalía cuando habla de muertes violentas de mujeres?
El fiscal no especificó qué tipos penales integran el indicador de 29 muertes violentas en el periodo base ni las 18 del cierre. Sin esa distinción, la cifra de reducción de 38% no puede contrastarse directamente con los registros del SESNSP ni con los cuestionamientos que colectivas feministas han planteado en meses recientes.
La dependencia también reportó la atención a 933 personas en ferias de empleo y la vinculación con mil 182 estudiantes como parte de su estrategia de profesionalización institucional.