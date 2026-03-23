Aprueban en comisión reforma contra abuso sexual en Querétaro

La comisión legislativa retiró la iniciativa de identidad de género y priorizó la homologación del delito de abuso sexual.

Sesión de la Comisión de Justicia del Congreso de Querétaro sobre reforma al Código Penal en abuso sexual

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Justicia, durante la sesión legislativa en el Congreso de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que reforma el Código Penal de Querétaro en materia de abuso sexual, con el objetivo de colocar el consentimiento como elemento central del tipo penal y ampliar las agravantes en contextos de poder, confianza y vulnerabilidad.

En la misma sesión, los legisladores retiraron por unanimidad la iniciativa sobre reconocimiento de identidad de género, al considerar que el proyecto de dictamen no estaba concluido.

La reforma busca homologar la tipificación del abuso sexual con los avances que ya registran entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla, cuyos códigos penales fueron modificados en años recientes.

El diputado Homero Barrera McDonald, autor de la iniciativa, señaló que la modificación ya fue publicada a nivel federal en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la adecuación estatal responde a un proceso de armonización legislativa en materia de violencia sexual que avanza en todo el país.

Barrera McDonald sostuvo diálogo previo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para revisar los alcances operativos de la reforma, particularmente en la integración de carpetas de investigación derivadas de las denuncias.

El presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, reconoció ese acercamiento y destacó que la Fiscalía participó en el proceso pese a su carga de trabajo.

Retiran iniciativa de identidad de género en el Congreso de Querétaro

Antes de abordar el orden del día, Vega Guerrero propuso retirar el punto relativo a la iniciativa de reconocimiento de identidad de género.

Argumentó que el dictamen no estaba concluido ni avalado, y que el tema requiere un análisis técnico, jurídico y social más profundo antes de llevarse al pleno.

"No consideramos responsable remitir al pleno un asunto que aún no ha sido debidamente consensuado", expresó el legislador. La propuesta de retiro fue aprobada por unanimidad de los tres integrantes de la comisión: Vega Guerrero, Barrera McDonald y Enrique Antonio Correa Sada.

¿Cuándo se discutirá la identidad de género en el Congreso de Querétaro?

El propio Barrera McDonald solicitó en asuntos generales que el tema sea retomado a la brevedad. Vega Guerrero respondió que así ocurrirá una vez que el dictamen esté consolidado, aunque no fijó fecha.

La decisión deja sin calendario legislativo una de las iniciativas con mayor expectativa entre organizaciones civiles del estado, mientras la reforma contra el abuso sexual en Querétaro queda lista para su discusión ante el pleno del Congreso.

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