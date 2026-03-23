Querétaro, 23 de marzo de 2026. — La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura aprobó el dictamen que reforma el Código Penal de Querétaro en materia de abuso sexual, con el objetivo de colocar el consentimiento como elemento central del tipo penal y ampliar las agravantes en contextos de poder, confianza y vulnerabilidad.

En la misma sesión, los legisladores retiraron por unanimidad la iniciativa sobre reconocimiento de identidad de género, al considerar que el proyecto de dictamen no estaba concluido.

La reforma busca homologar la tipificación del abuso sexual con los avances que ya registran entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla, cuyos códigos penales fueron modificados en años recientes.

El diputado Homero Barrera McDonald, autor de la iniciativa, señaló que la modificación ya fue publicada a nivel federal en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la adecuación estatal responde a un proceso de armonización legislativa en materia de violencia sexual que avanza en todo el país.

Barrera McDonald sostuvo diálogo previo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para revisar los alcances operativos de la reforma, particularmente en la integración de carpetas de investigación derivadas de las denuncias.

El presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, reconoció ese acercamiento y destacó que la Fiscalía participó en el proceso pese a su carga de trabajo.

Retiran iniciativa de identidad de género en el Congreso de Querétaro

Antes de abordar el orden del día, Vega Guerrero propuso retirar el punto relativo a la iniciativa de reconocimiento de identidad de género.

Argumentó que el dictamen no estaba concluido ni avalado, y que el tema requiere un análisis técnico, jurídico y social más profundo antes de llevarse al pleno.

"No consideramos responsable remitir al pleno un asunto que aún no ha sido debidamente consensuado", expresó el legislador. La propuesta de retiro fue aprobada por unanimidad de los tres integrantes de la comisión: Vega Guerrero, Barrera McDonald y Enrique Antonio Correa Sada.

¿Cuándo se discutirá la identidad de género en el Congreso de Querétaro?

El propio Barrera McDonald solicitó en asuntos generales que el tema sea retomado a la brevedad. Vega Guerrero respondió que así ocurrirá una vez que el dictamen esté consolidado, aunque no fijó fecha.

La decisión deja sin calendario legislativo una de las iniciativas con mayor expectativa entre organizaciones civiles del estado, mientras la reforma contra el abuso sexual en Querétaro queda lista para su discusión ante el pleno del Congreso.