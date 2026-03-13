Programa de fortalecimiento familiar sumó 39,957 beneficiarios en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia realizó 1,527 acciones en 399 colonias durante 2025.

Conferencia de resultados del programa de fortalecimiento familiar en el municipio de Querétaro 2025

Talleres y conferencias del Instituto Municipal de la Familia se impartieron en 154 sedes de la capital.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Un total de 39,957 personas fueron atendidas mediante 1,527 acciones del Programa Municipal de Fortalecimiento Familiar durante 2025 en el municipio de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes, al presentar el informe anual de resultados del Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA). Las actividades se desplegaron en 154 sedes distribuidas en 399 colonias de la capital.

El programa operó a través de cuatro ejes. En fortalecimiento familiar se concentró el mayor alcance con 441 acciones formativas —talleres, conferencias y la Escuela de las Familias— que beneficiaron a 29,428 personas. Las conferencias representaron el componente más amplio: 288 sesiones con 29,032 asistentes en escuelas públicas y privadas desde nivel preescolar hasta universidad.

Los talleres y la Escuela de las Familias sumaron 153 sesiones con 396 participantes en temas como crianza afectiva, finanzas familiares y prevención de violencia.

En intervención familiar, el Instituto realizó 646 acciones que atendieron a 761 personas. La consultoría familiar y de pareja registró 537 sesiones con 271 beneficiarios, mientras que los círculos de apoyo —dirigidos a familias en duelo, sobrevivientes de violencia sexual, varones y mamás adolescentes— sumaron 61 sesiones con 137 participantes.

La estrategia Edificando e Integrando Familias (EdIFam) aportó 48 sesiones con 353 beneficiarios.

Encuestas revelan retos en violencia y adicciones en Querétaro

El cuarto eje del programa, dedicado a la investigación de la dinámica familiar, arrojó 666 resultados a partir de encuestas aplicadas durante las actividades.

Los datos revelan que 15.3% de los encuestados reportó vivir violencia intrafamiliar, 21% manifestó sentimientos de desesperanza y 5.7% declaró haber sufrido abuso sexual.

En materia de adicciones, la principal problemática detectada fue la dependencia a redes sociales y videojuegos con 35%, seguida del alcohol con 26.4% y el tabaco con 19.3%. El consumo de sustancias como mariguana, cocaína y fentanilo representó 17.3%.

Las encuestas también identificaron que la falta de conciliación entre trabajo y familia es el reto principal para las familias queretanas: 48.8% de los encuestados reconoció no tener equilibrio entre ambas esferas. La mayoría de los beneficiarios fueron mujeres (68%), con una edad promedio de 31 años.

¿Cómo acceder al programa de fortalecimiento familiar en Querétaro?

Para 2026, el programa mantiene sus cuatro ejes y suma la estrategia Reintegrando Familias, enfocada en personas en proceso postpenitenciario.

También incorpora nuevos talleres de parentalidad positiva y diseño de políticas públicas con perspectiva de familia. El IMFAMILIA atiende a través de los teléfonos 442 595 78 08 y 442 414 00 58, así como en el correo imfamilia@municipiodequeretaro.gob.mx.

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