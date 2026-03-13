Querétaro, 13 de marzo de 2026. — Un total de 39,957 personas fueron atendidas mediante 1,527 acciones del Programa Municipal de Fortalecimiento Familiar durante 2025 en el municipio de Querétaro, informó el secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes, al presentar el informe anual de resultados del Instituto Municipal de la Familia (IMFAMILIA). Las actividades se desplegaron en 154 sedes distribuidas en 399 colonias de la capital.
El programa operó a través de cuatro ejes. En fortalecimiento familiar se concentró el mayor alcance con 441 acciones formativas —talleres, conferencias y la Escuela de las Familias— que beneficiaron a 29,428 personas. Las conferencias representaron el componente más amplio: 288 sesiones con 29,032 asistentes en escuelas públicas y privadas desde nivel preescolar hasta universidad.
Los talleres y la Escuela de las Familias sumaron 153 sesiones con 396 participantes en temas como crianza afectiva, finanzas familiares y prevención de violencia.
En intervención familiar, el Instituto realizó 646 acciones que atendieron a 761 personas. La consultoría familiar y de pareja registró 537 sesiones con 271 beneficiarios, mientras que los círculos de apoyo —dirigidos a familias en duelo, sobrevivientes de violencia sexual, varones y mamás adolescentes— sumaron 61 sesiones con 137 participantes.
La estrategia Edificando e Integrando Familias (EdIFam) aportó 48 sesiones con 353 beneficiarios.
Encuestas revelan retos en violencia y adicciones en Querétaro
El cuarto eje del programa, dedicado a la investigación de la dinámica familiar, arrojó 666 resultados a partir de encuestas aplicadas durante las actividades.
Los datos revelan que 15.3% de los encuestados reportó vivir violencia intrafamiliar, 21% manifestó sentimientos de desesperanza y 5.7% declaró haber sufrido abuso sexual.
En materia de adicciones, la principal problemática detectada fue la dependencia a redes sociales y videojuegos con 35%, seguida del alcohol con 26.4% y el tabaco con 19.3%. El consumo de sustancias como mariguana, cocaína y fentanilo representó 17.3%.
Las encuestas también identificaron que la falta de conciliación entre trabajo y familia es el reto principal para las familias queretanas: 48.8% de los encuestados reconoció no tener equilibrio entre ambas esferas. La mayoría de los beneficiarios fueron mujeres (68%), con una edad promedio de 31 años.
¿Cómo acceder al programa de fortalecimiento familiar en Querétaro?
Para 2026, el programa mantiene sus cuatro ejes y suma la estrategia Reintegrando Familias, enfocada en personas en proceso postpenitenciario.
También incorpora nuevos talleres de parentalidad positiva y diseño de políticas públicas con perspectiva de familia. El IMFAMILIA atiende a través de los teléfonos 442 595 78 08 y 442 414 00 58, así como en el correo imfamilia@municipiodequeretaro.gob.mx.