Sheinbaum coloca la primera piedra del hospital del IMSS en Manzanillo

Colima, 12 de junio de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó la primera piedra del nuevo hospital del IMSS en Manzanillo, una unidad de 285 camas y 23 especialidades que sustituirá al nosocomio que el puerto perdió hace tres décadas.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, sostuvo que la reserva territorial del Instituto Mexicano del Seguro Social es patrimonio del pueblo y que por eso resultaba necesario levantar el hospital sobre un predio que, tras el sismo de 1995, había quedado convertido en deuda pública y foco de inseguridad.

La obra contempla una inversión superior a 1,900 millones de pesos y beneficiará de forma directa a 65 mil personas, de acuerdo con las cifras presentadas en el acto.

"Seguimos fortaleciendo con la Presidenta Claudia Sheinbaum al recuperar la capacidad del estado, cumplir, recuperar lo público y hacerlo con buena planeación. Gracias a eso los ingenieros militares demolieron el hospital antiguo y hoy llega a un punto importante: la primera piedra para construir el nuevo en más de 20 mil metros cuadrados de construcción", dijo Robledo.

¿Cuántas camas y especialidades tendrá el hospital del IMSS en Manzanillo?

El proyecto suma 285 camas: 72 censables para cirugías, medicina interna y pediatría, y 213 no censables destinadas a cuidados intensivos, hemodiálisis, quimioterapia y urgencias, con lo que se busca evitar traslados de pacientes. A ello se añaden tres quirófanos, una sala de tococirugía, dos salas de endoscopía, laboratorio, banco de sangre, farmacia, rayos X, tomógrafo, mastógrafo y 13 consultorios para atender 23 especialidades.

La construcción se inscribe en el plan hospitalario federal de nuevas unidades de segundo nivel, en una ruta similar a la del hospital en Tlaxcala aprobado a inicios de año.

Robledo señaló que el personal será el eje de la unidad. El hospital operará con 850 trabajadoras y trabajadores —personal médico, de enfermería, laboratoristas, químicos, dietistas, nutricionistas y camilleros— que harán, según sus palabras, que el inmueble "deje de ser un fantasma" y ofrezca esperanza, curación y vida.

El hospital se construye sobre el predio que el sismo de 1995 dejó en abandono y beneficiará a 65 mil personas. FOTO: IMSS

El IMSS en Colima: medio millón de derechohabientes

El Seguro Social llegó a Colima en 1957 y hoy atiende a casi medio millón de personas, el 64% de la población estatal, con más de 5 mil trabajadoras y trabajadores en tres hospitales y 10 Unidades de Medicina Familiar. Durante 2025 otorgó 809 mil consultas de medicina familiar —47 mil más que en 2024—, 267 mil consultas de especialidad —50 mil adicionales— y 12 mil cirugías, 750 por encima del año previo.

Ese avance acompaña el aumento de las cirugías del IMSS reportado a escala nacional. El director del Instituto agregó que este año llegarán a la entidad 51 médicas y médicos especialistas.

Robledo reconoció el trabajo de la Gobernadora Indira Vizcaíno, quien —recordó— impulsó gestiones para el proyecto incluso antes de asumir el cargo.

El funcionario adelantó que Colima abrirá su primera sala pública de resonancia magnética en Villa de Álvarez y que, desde abril, el Hospital No. 10 de Manzanillo opera un equipo que sustituyó el tomógrafo por uno "de hasta 264 cortes".