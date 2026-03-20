Pedro Escobedo, 20 de marzo de 2026. — Tres personas fueron detenidas este viernes durante dos cateos ejecutados de forma simultánea en los municipios de El Marqués y Pedro Escobedo, dentro del operativo Sinergia por Querétaro.
Entre los aprehendidos hay un adolescente y un hombre que enfrentaba una orden de investigación por violencia familiar; los otros dos quedaron bajo resguardo por portación ilegal de armas. En los inmuebles cateados se aseguraron un machete y un arma de fabricación artesanal, ambos enviados a análisis pericial.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) no ha informado si alguno de ellos fue vinculado a proceso al cierre de esta información.
Las diligencias contaron con la participación de la Policía de Investigación del Delito (PID), la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de El Marqués.
El operativo se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que la FGE ha desplegado de manera recurrente en municipios del oriente del estado para la ejecución de órdenes judiciales y cateos de alto riesgo.
Arma hechiza y machete asegurados en el oriente queretano
El arma de fabricación artesanal recuperada en uno de los inmuebles será integrada a la carpeta de investigación correspondiente una vez concluidos los análisis periciales.
Este tipo de armamento ha aparecido con regularidad en operativos similares ejecutados en la región; su portación, al margen de su origen, configura el delito de posesión ilegal de armas.
¿Qué es una arma hechiza y por qué es delito portarla en Querétaro?
Las armas hechizas son fabricadas de manera artesanal, sin registro ni procedencia legal. Su posesión está tipificada como delito federal en México independientemente de su capacidad de fuego, y su análisis pericial permite determinar si fue utilizada en hechos previos.
La detención del adolescente implica que el caso fue turnado al sistema de justicia para adolescentes, cuyo procedimiento y posibles medidas de tratamiento difieren del proceso penal ordinario para adultos.