Regina Hernández Malagón, de La Lira, será la reina de la Feria del Grano y la Cantera 2026

La joven escobedense encabezará la edición que se celebrará del 8 al 17 de mayo en Pedro Escobedo.

Regina Hernández Malagón, reina de la Feria del Grano y la Cantera 2026 en Pedro Escobedo, Querétaro

Regina Hernández Malagón, de 18 años y originaria de La Lira, estudia Criminología en la Universidad Autónoma de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 14 de abril de 2026. — Regina Hernández Malagón, joven de 18 años originaria de la comunidad de La Lira, será la reina de la Feria del Grano y la Cantera 2026 en Pedro Escobedo.

La estudiante cursa la Licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se desempeña como comunicadora social dentro de su facultad, y complementa su formación con el estudio del idioma italiano. El Comité Organizador formalizó la invitación esta semana.

Regina Hern\u00e1ndez Malag\u00f3n, reina de la Feria del Grano y la Cantera 2026 en Pedro Escobedo, Quer\u00e9taro El Comité Organizador encabezado por Sergio Bárcenas Pérez formalizó la invitación a la joven escobedense para encabezar la Feria del Grano y la Cantera 2026. rotativo.com.mx

La celebración se realizará del 8 al 17 de mayo y tendrá en Hernández Malagón a su representante más visible durante los nueve días de feria. Su perfil combina la vida universitaria en la capital queretana con la raíz comunitaria de La Lira, una de las localidades del municipio canterero. Entre sus aficiones personales destacan el baile y los viajes, de acuerdo con el propio comité.

El anuncio fue encabezado por Sergio Bárcenas Pérez, presidente del Comité Organizador, quien destacó la preparación académica de la joven como criterio central de la designación.

Pedro Escobedo sostiene su identidad económica y cultural en torno a la producción de cantera y la actividad agrícola, oficios que dan nombre a la feria. La fecha exacta de la coronación aún no ha sido difundida.

La edición 2025 atravesó ajustes en su cartelera artística tras la cancelación de presentaciones por cuestionamientos del Gobierno Estatal sobre contenidos musicales, episodio que abrió tensiones entre organizadores y administración municipal.

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