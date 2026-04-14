Pedro Escobedo, 14 de abril de 2026. — Regina Hernández Malagón, joven de 18 años originaria de la comunidad de La Lira, será la reina de la Feria del Grano y la Cantera 2026 en Pedro Escobedo.
La estudiante cursa la Licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se desempeña como comunicadora social dentro de su facultad, y complementa su formación con el estudio del idioma italiano. El Comité Organizador formalizó la invitación esta semana.
El Comité Organizador encabezado por Sergio Bárcenas Pérez formalizó la invitación a la joven escobedense para encabezar la Feria del Grano y la Cantera 2026. rotativo.com.mx
La celebración se realizará del 8 al 17 de mayo y tendrá en Hernández Malagón a su representante más visible durante los nueve días de feria. Su perfil combina la vida universitaria en la capital queretana con la raíz comunitaria de La Lira, una de las localidades del municipio canterero. Entre sus aficiones personales destacan el baile y los viajes, de acuerdo con el propio comité.
El anuncio fue encabezado por Sergio Bárcenas Pérez, presidente del Comité Organizador, quien destacó la preparación académica de la joven como criterio central de la designación.
Pedro Escobedo sostiene su identidad económica y cultural en torno a la producción de cantera y la actividad agrícola, oficios que dan nombre a la feria. La fecha exacta de la coronación aún no ha sido difundida.
La edición 2025 atravesó ajustes en su cartelera artística tras la cancelación de presentaciones por cuestionamientos del Gobierno Estatal sobre contenidos musicales, episodio que abrió tensiones entre organizadores y administración municipal.