Atropellan y matan a ciclista en carretera San Juan del Río-Xilitla; conductor huye

El cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica; el conductor responsable se dio a la fuga.

Cinta de rodamiento de la carretera San Juan del Río-Xilitla en el kilómetro 18 tras atropellamiento de ciclista en Tequisquiapan.

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 1 de mayo de 2026. —Un ciclista falleció tras ser embestido por un automóvil en el kilómetro 18 de la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla, en territorio de Tequisquiapan, en sentido hacia la cabecera municipal de San Juan del Río.

El conductor responsable abandonó el lugar tras el impacto. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la cinta de rodamiento mientras la bicicleta fue proyectada varios metros fuera del carril.

Autoridades municipales de Tequisquiapan y personal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento para iniciar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Cinta de rodamiento de la carretera San Juan del R\u00edo-Xilitla en el kil\u00f3metro 18 tras atropellamiento de ciclista en Tequisquiapan. Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga. rotativo.com.mx

El mismo kilómetro 18 fue escenario el 13 de noviembre de 2025 de un doble percance fatal, cuando una camioneta y un taxi colisionaron y dejaron dos hombres muertos en el sitio.

El tramo concentra alta velocidad y maniobras de incorporación a media carretera, sin infraestructura ciclista visible que separe a quienes se desplazan en bicicleta del flujo vehicular pesado.

Cinta de rodamiento de la carretera San Juan del R\u00edo-Xilitla en el kil\u00f3metro 18 tras atropellamiento de ciclista en Tequisquiapan. Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga. rotativo.com.mx

La identidad del ciclista no había sido confirmada al cierre de la nota. Se desconoce si se trata de un hombre o una mujer, así como su edad y procedencia. El patrón de conductores que escapan tras atropellar a personas que se desplazan en bicicleta no es nuevo en la región: en enero de 2022 un ciclista murió embestido por una camioneta en avenida Universidad de San Juan del Río, y el responsable también huyó.

Elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan establecieron un perímetro de seguridad mientras servicios periciales de la Fiscalía realizaban las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

La carretera federal 120 forma parte de la red bajo competencia de la Guardia Nacional División Carreteras, dependencia que ha documentado al exceso de velocidad y la invasión de carril como las dos primeras causas de siniestros fatales en vialidades federales del estado.

Cinta de rodamiento de la carretera San Juan del R\u00edo-Xilitla en el kil\u00f3metro 18 tras atropellamiento de ciclista en Tequisquiapan. Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga. rotativo.com.mx

El tramo Tequisquiapan-San Juan del Río también registró un choque fatal con conductor a la fuga el pasado 9 de enero.

La Fiscalía del Estado integrará la carpeta de investigación con peritajes y testimonios de testigos presenciales para identificar al vehículo y al conductor que se dieron a la fuga.

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