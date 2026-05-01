Tequisquiapan, 1 de mayo de 2026. —Un ciclista falleció tras ser embestido por un automóvil en el kilómetro 18 de la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla, en territorio de Tequisquiapan, en sentido hacia la cabecera municipal de San Juan del Río.

El conductor responsable abandonó el lugar tras el impacto. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la cinta de rodamiento mientras la bicicleta fue proyectada varios metros fuera del carril.

Autoridades municipales de Tequisquiapan y personal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento para iniciar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga. rotativo.com.mx

El mismo kilómetro 18 fue escenario el 13 de noviembre de 2025 de un doble percance fatal, cuando una camioneta y un taxi colisionaron y dejaron dos hombres muertos en el sitio.

El tramo concentra alta velocidad y maniobras de incorporación a media carretera, sin infraestructura ciclista visible que separe a quienes se desplazan en bicicleta del flujo vehicular pesado.

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga. rotativo.com.mx

La identidad del ciclista no había sido confirmada al cierre de la nota. Se desconoce si se trata de un hombre o una mujer, así como su edad y procedencia. El patrón de conductores que escapan tras atropellar a personas que se desplazan en bicicleta no es nuevo en la región: en enero de 2022 un ciclista murió embestido por una camioneta en avenida Universidad de San Juan del Río, y el responsable también huyó.

Elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan establecieron un perímetro de seguridad mientras servicios periciales de la Fiscalía realizaban las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

La carretera federal 120 forma parte de la red bajo competencia de la Guardia Nacional División Carreteras, dependencia que ha documentado al exceso de velocidad y la invasión de carril como las dos primeras causas de siniestros fatales en vialidades federales del estado.

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 18 de la carretera federal 120; el conductor responsable se dio a la fuga. rotativo.com.mx

El tramo Tequisquiapan-San Juan del Río también registró un choque fatal con conductor a la fuga el pasado 9 de enero.

La Fiscalía del Estado integrará la carpeta de investigación con peritajes y testimonios de testigos presenciales para identificar al vehículo y al conductor que se dieron a la fuga.