Querétaro, 30 de abril de 2026. — Diez países de Latinoamérica enviarán ingenieros eléctricos al primer Foro Latinoamericano de Ingeniería Eléctrica (FLAIE 2026), encuentro virtual con sede en Querétaro programado del 22 al 26 de junio.

Panamá, Cuba, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Estados Unidos y México sumarán 20 conferencistas en sesiones sobre energías renovables, código de red e inteligencia artificial aplicada al sector, en un momento en que la Comisión Federal de Electricidad, Siemens y GE Vernova batallan para llenar sus vacantes en el estado por falta de talento técnico.

El diagnóstico se suma a las restricciones de suministro que la entidad arrastra pese a que la Federación duplicó el envío de energía a Querétaro, según informó en marzo el gobernador Mauricio Kuri González.

Mauricio Reyes Caracheo expone escasez de ingenieros el\u00e9ctricos en Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n del FLIE 2026 rotativo.com.mx

Ahora la falta de talento técnico se perfila como una segunda capa del problema energético estatal, en momentos en que el corredor industrial absorbe inversiones por miles de millones de pesos cada trimestre y la entidad consolida proyectos como el diseño nacional de semiconductores.

El doctor Ángel Marroquín de Jesús, coordinador general del FLAIE 2026 y fundador de Fuerza Eléctrica, presentó la agenda durante una rueda de prensa realizada en la capital queretana.

La programación contempla sesiones sobre calidad de energía, sistemas eléctricos de potencia, mantenimiento especializado y seguridad eléctrica.

Mauricio Reyes Caracheo expone escasez de ingenieros el\u00e9ctricos en Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n del FLIE 2026 rotativo.com.mx

"La energía mueve al mundo, pero la ingeniería decide hacia dónde avanza", planteó el coordinador, quien defendió el formato virtual como vía para sumar especialistas de la región sin barreras de traslado.

El ingeniero Mauricio Reyes Caracheo, presidente de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, expuso que CFE abrió convocatorias públicas a ingenieros eléctricos sin precedente en su historia y aun así no logra cubrir las plazas.

Directivos de Siemens y de GE Vernova le han pedido apoyo para localizar perfiles en el estado, donde, según su declaración, los pocos egresados en activo se encuentran en disputa entre las propias empresas industriales que los necesitan.

Recordó que el Tecnológico Nacional de México regional estuvo a punto de cerrar la carrera de ingeniería eléctrica en 2007, durante el auge de la mecatrónica, y que la Universidad Aeronáutica en Querétaro la abrió recientemente tras detectar la misma escasez en su estudio de mercado.

Mauricio Reyes Caracheo expone escasez de ingenieros el\u00e9ctricos en Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n del FLIE 2026 rotativo.com.mx

"No podemos dar el brinco de energía tradicional a renovable", sostuvo el funcionario, quien defendió al gas natural como pilar de la transición energética estatal y cuestionó que las grandes instituciones del sector hayan sido entregadas en el país a perfiles políticos en lugar de técnicos, situación que en su lectura ha deteriorado la operación de Pemex y de la CFE.

El ingeniero Carlos Suárez Zaragoza, vicepresidente del sector de energía de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de la Industria de la Construcción (AMERIC), advirtió que no puede hablarse de transición energética sin atender la calidad y la eficiencia.

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"El futuro energético no se construye solamente con tecnología, se construye con criterios técnicos", enfatizó. El ingeniero Edgar Tlaloc Guajito Soto, presidente de la Asociación de Constructores de Obra Electromecánica (ACOEC), valoró que el formato virtual permite aprovechar tiempos y recursos de los colaboradores del gremio.

La doctora Alma Domínguez Cuello, directora del Cluster Energético Querétaro, sostuvo que el tema dejó de ser nacional para volverse internacional y llamó a la comunidad del sector a unirse para llevar los temas energéticos al Bajío y al país.

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La agenda del FLAIE 2026 se desplegará en momentos en que el corredor automotriz queretano suma inversiones alemanas por más de siete mil millones de pesos que demandarán nuevos perfiles técnicos, y mientras el gobernador Kuri identifica la disponibilidad de energía como cuello de botella para atraer capital ante la revisión del T-MEC.

La Agencia Estatal de Energía, en operación desde principios de 2022, mantiene desde entonces interlocución con CFE, Pemex, Siemens y GE Vernova. El foro es coordinado por Fuerza Eléctrica con participación de AMERIC, ACOEC y el Cluster Energético Querétaro.