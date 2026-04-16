Crean comisión municipal para ordenar comercio artesanal en Centro Histórico de Querétaro

Colectivos, UAQ y Universidad de Londres acordaron con el Municipio crear una instancia específica para el Centro Histórico.

Funcionarios del Municipio de Querétaro durante Diálogo Ciudadano sobre comercio artesanal en Centro Histórico

Colectivos, UAQ y Universidad de Londres presentaron propuestas para ordenar el comercio artesanal en vía pública del Centro Histórico.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de abril de 2026. — El Municipio de Querétaro acordó crear la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico para ordenar y dignificar la actividad comercial en vía pública del Centro Histórico, tras un ejercicio de Diálogo Ciudadano en el que colectivos, academia y sociedad civil presentaron propuestas directas al gabinete municipal.

El acuerdo se alcanzó bajo el marco de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro y contempla el arranque inmediato de mesas de trabajo.

Convocados por CÍVICA A.C., el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad de Londres, los participantes expusieron un diagnóstico sobre la problemática que enfrenta el comercio en vía pública en el primer cuadro de la ciudad, zona que forma parte del patrimonio cultural del estado y eje de la actividad turística que se desarrolla en la capital queretana.

La moderación del ejercicio corrió a cargo de Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, mientras que los trabajos fueron coordinados por el secretario de Gobierno, Michel Torres Olguín. Ambos funcionarios encabezaron la representación del gabinete que escuchó las propuestas ciudadanas.

Torres Olguín sostuvo que el ejercicio busca un equilibrio entre el derecho al trabajo de las y los comerciantes y la responsabilidad del Ayuntamiento de preservar el orden, la seguridad y la riqueza cultural del Centro Histórico.

Sobre esa base se acordó no esperar el plazo legal máximo de 30 días hábiles para el análisis de propuestas, sino arrancar mesas de trabajo de forma inmediata para atender los temas prioritarios.

Durante el diálogo, las y los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un ordenamiento con enfoque de derechos humanos, corresponsabilidad y respeto.

Reconocieron que la actividad artesanal representa un motor económico para familias queretanas y un elemento central de la identidad local, en una zona como el Centro Histórico de Querétaro declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Propuestas para el ordenamiento del comercio en el Centro Histórico

Entre los planteamientos que llegaron a la mesa destacaron el fortalecimiento del diálogo permanente entre autoridades y comerciantes, la actualización y correcta aplicación de la normatividad vigente, la garantía de equidad y transparencia en la asignación de espacios y licencias, la conformación de un registro actualizado que reconozca las distintas modalidades del comercio artesanal, y el seguimiento puntual a los acuerdos que se alcancen en las mesas.

¿Qué sigue tras la creación de la comisión?

La Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico se convertirá en la instancia responsable de construir las políticas públicas que aterricen el reordenamiento y la dignificación de la actividad.

Aunque la Ley de Participación Ciudadana contempla hasta 30 días hábiles para el análisis de propuestas presentadas en un Diálogo Ciudadano, el Municipio optó por adelantar el arranque operativo para generar soluciones de corto plazo a partir de la colaboración entre autoridades y ciudadanía.

comercioartesanosuaquniversidad de londresqueretaro

Reciente

Cámara de Diputados en San Lázaro donde diputada federal presentó Punto de Acuerdo por excarcelación de presunto feminicida en CDMX
Legislatura

Piden suspender a jueza por excarcelación de feminicida

Diputada federal presentó Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar la queja contra la titular del Juzgado Décimo Quinto.

Canasta básica de 910 pesos en México y gasolina regular en 23.99 por acuerdos del PACIC 2026
México

Canasta básica baja a 910 pesos con PACIC

Gobierno federal aplica estímulos y pacta con agroindustria para contener precios de gasolina, diésel y 24 productos esenciales

Biciestacionamientos en cocheras del Centro de Querétaro con tarifa de $10 la primera hora durante prueba piloto de 90 días
Querétaro

Bici bajo techo: $10 por hora en el Centro

Municipio arrancó prueba de 90 días en estacionamientos La Moraleja, Del Carmen y Enríquez.

Parque Bicentenario en Santa Rosa Jáuregui suma nueva infraestructura deportiva en municipio de Querétaro
Querétaro

Parque Bicentenario sumará pádel y alberca

El municipio capital prepara la conversión del Lienzo Charro en el Foro Querétaro con capacidad para 10 mil personas.