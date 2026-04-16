Querétaro, 16 de abril de 2026. — El Municipio de Querétaro acordó crear la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico para ordenar y dignificar la actividad comercial en vía pública del Centro Histórico, tras un ejercicio de Diálogo Ciudadano en el que colectivos, academia y sociedad civil presentaron propuestas directas al gabinete municipal.
El acuerdo se alcanzó bajo el marco de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro y contempla el arranque inmediato de mesas de trabajo.
Convocados por CÍVICA A.C., el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad de Londres, los participantes expusieron un diagnóstico sobre la problemática que enfrenta el comercio en vía pública en el primer cuadro de la ciudad, zona que forma parte del patrimonio cultural del estado y eje de la actividad turística que se desarrolla en la capital queretana.
La moderación del ejercicio corrió a cargo de Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, mientras que los trabajos fueron coordinados por el secretario de Gobierno, Michel Torres Olguín. Ambos funcionarios encabezaron la representación del gabinete que escuchó las propuestas ciudadanas.
Torres Olguín sostuvo que el ejercicio busca un equilibrio entre el derecho al trabajo de las y los comerciantes y la responsabilidad del Ayuntamiento de preservar el orden, la seguridad y la riqueza cultural del Centro Histórico.
Sobre esa base se acordó no esperar el plazo legal máximo de 30 días hábiles para el análisis de propuestas, sino arrancar mesas de trabajo de forma inmediata para atender los temas prioritarios.
Durante el diálogo, las y los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un ordenamiento con enfoque de derechos humanos, corresponsabilidad y respeto.
Reconocieron que la actividad artesanal representa un motor económico para familias queretanas y un elemento central de la identidad local, en una zona como el Centro Histórico de Querétaro declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
Propuestas para el ordenamiento del comercio en el Centro Histórico
Entre los planteamientos que llegaron a la mesa destacaron el fortalecimiento del diálogo permanente entre autoridades y comerciantes, la actualización y correcta aplicación de la normatividad vigente, la garantía de equidad y transparencia en la asignación de espacios y licencias, la conformación de un registro actualizado que reconozca las distintas modalidades del comercio artesanal, y el seguimiento puntual a los acuerdos que se alcancen en las mesas.
¿Qué sigue tras la creación de la comisión?
La Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico se convertirá en la instancia responsable de construir las políticas públicas que aterricen el reordenamiento y la dignificación de la actividad.
Aunque la Ley de Participación Ciudadana contempla hasta 30 días hábiles para el análisis de propuestas presentadas en un Diálogo Ciudadano, el Municipio optó por adelantar el arranque operativo para generar soluciones de corto plazo a partir de la colaboración entre autoridades y ciudadanía.