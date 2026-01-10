Mujer muere en choque sobre carretera 120 en Tequisquiapan; hay 2 heridos

: Un vehículo de carga impactó un automóvil Chevrolet cuando la conductora intentaba incorporarse a un retorno; el responsable huyó del lugar.

Martin García Chavero
Martin García Chavero
Ene 09, 2026
Tequisquiapan — 9 de enero de 2026. — Una mujer perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente vial registrado sobre la carretera federal 120, en el tramo Ezequiel Montes-Tequisquiapan. La víctima, quien al parecer conducía un vehículo Chevrolet, fue impactada de manera frontal por una unidad de transporte de carga cuando intentaba incorporarse a un retorno, informaron autoridades municipales. El conductor del camión responsable se dio a la fuga.

Elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan acudieron como primeros respondientes al lugar de los hechos y establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la escena.

Posteriormente arribaron patrulleros de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en las labores de control vial sobre esta importante arteria que conecta los municipios de la zona norte del estado.

Trasladan a heridos a hospital

Los servicios de emergencia atendieron a dos personas lesionadas que viajaban en el vehículo Chevrolet y sobre la carretera al momento del impacto. Los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir atención médica, precisaron las autoridades. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro se trasladó al sitio para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la víctima, quien habría quedado sin vida en el interior del automóvil tras el violento choque. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y localizar al conductor que huyó.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la mujer fallecida no había sido confirmada por las autoridades.

La carretera federal 120 registra constantemente accidentes viales debido al alto flujo vehicular entre los municipios de Tequisquiapan y Ezequiel Montes, por lo que autoridades han exhortado a conductores a extremar precauciones.

