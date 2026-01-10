"En lo personal me preocupa mucho la zona del centro histórico. Necesitamos muchísima información sobre cuándo va a ser, cómo va a ser y dónde van a ser exactamente las intervenciones. Con todo respeto, creo que falta más estructura del país para que nos digan específicamente qué se va a hacer", explicó el gobernador Kuri González sobre las intervenciones en la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Las noticias de Querétaro sobre el tren interurbano revelan que el gobierno estatal intensificó las gestiones ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los responsables del proyecto para obtener información precisa sobre las tres ubicaciones estratégicas del sistema ferroviario.

"Estamos buscando toda la información para poderla llevar a los ciudadanos. Me preocupa mucho que haya afectaciones en carriles y en grandes cruces como Leonardo Quintana. En eso ando trabajando con muchísima comunicación", aseguró el mandatario estatal durante su intervención.

Estación de Tepeji del Río. Grupos ciudadanos manifestaron dudas sobre el futuro de la infraestructura actual ante el proyecto del Tren Interurbano México-Querétaro. rotativo.com.mx

Estación en municipio de Querétaro: recomendación presentada

El gobernador confirmó que el municipio de Querétaro presentó una recomendación formal sobre la ubicación que considera más adecuada para la estación del tren en la capital queretana, considerando factores como accesibilidad, conectividad con transporte público, impacto urbano y facilidad de acceso para los usuarios.

Sin embargo, la decisión final sobre la ubicación corresponde a las autoridades federales responsables del proyecto, quienes deberán evaluar los aspectos técnicos, operativos y financieros antes de confirmar el sitio definitivo.

La ubicación de la estación en el municipio de Querétaro es un tema sensible debido a que cualquier intervención en el Centro Histórico requiere protocolos especiales de construcción y aprobaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para garantizar la preservación del patrimonio arquitectónico colonial.

El Marqués: estación principal del sistema

En el caso de El Marqués, el proyecto original del Tren Interurbano México-Querétaro contempla que este municipio albergará la estación principal del sistema, con infraestructura diseñada para ofrecer conexiones intermodales hacia diferentes puntos del estado y servicios de transporte público integrado que faciliten el traslado de pasajeros desde y hacia zonas habitacionales e industriales del municipio.

Eric Gudiño, secretario de Gobierno de Querétaro, explicó que durante la reunión de coordinación sostenida con la Sedena se abordó específicamente el tema de la estación de El Marqués para conocer qué servicios complementarios e infraestructura adicional tendrá de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Estaciones del Tren Interurbano en Querétaro. rotativo.com.mx

"Preguntamos sobre qué es lo que va a tener esta estación, porque de acuerdo al proyecto que se presentó en su momento sería la estación principal. También consultamos sobre los servicios de transporte del gobierno que estarán disponibles en diferentes sitios", precisó el funcionario estatal.

La estación de El Marqués representa un nodo estratégico de conectividad para la zona industrial del municipio, una de las más importantes del corredor del Bajío, donde se concentran empresas aeroespaciales, automotrices y de manufactura avanzada que generan miles de empleos y requieren soluciones de movilidad eficientes para sus trabajadores.

Tepeji del Río: dudas ciudadanas sobre estación actual

Uno de los temas que ha generado mayor inquietud entre grupos vecinales es el futuro de la estación actualmente en operación en Tepeji del Río.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, explicó que existe una serie de dudas por parte de la ciudadanía respecto a si la infraestructura actual será modificada, reubicada o si el proyecto contempla mantenerla en su ubicación actual con mejoras o ampliaciones.

"Hay una serie de dudas respecto a la estación de tren actualmente en Tepeji, sobre todo porque hay un grupo que nos pide que observemos o establezcamos la posición del gobierno sobre este tema. Ya se estableció la posición correspondiente y se tiene comunicación con las autoridades correspondientes", precisó Gudiño sobre las inquietudes vecinales.

El gobierno estatal aclaró que su postura institucional sobre la estación de Tepeji del Río se basa en garantizar que cualquier modificación o intervención se realice con plena información a los ciudadanos y que los responsables federales de la obra atiendan directamente las inquietudes de las comunidades afectadas.

Tepeji del Río cuenta actualmente con una estación ferroviaria que forma parte de la infraestructura existente del sistema, y grupos vecinales han manifestado preocupación por posibles afectaciones o cambios en la operación del servicio.

Socialización del proyecto con ciudadanía

El gobierno estatal programó reuniones con colonias y organizaciones vecinales de los tres municipios afectados para presentar información sobre el proyecto del tren, resolver dudas y establecer canales permanentes de comunicación durante la fase de construcción.

"La idea de mantener esta comunicación permanente es que no solamente el gobierno del Estado esté ahí para informar, sino que directamente los responsables de la obra puedan establecer una comunicación directa con la gente. Los siguientes días estaremos teniendo reuniones con las diferentes colonias", explicó Eric Gudiño sobre la estrategia de socialización implementada por el gobierno estatal en coordinación con las autoridades federales.

El gobernador Mauricio Kuri González reiteró que la construcción del Tren Interurbano México-Querétaro representa un proyecto estratégico de conectividad regional que beneficiará la movilidad de miles de personas diariamente y reducirá tiempos de traslado entre la capital queretana y la Ciudad de México.

Sin embargo, enfatizó que es fundamental contar con información clara y oportuna para que los ciudadanos de los tres municipios involucrados puedan planificar sus actividades durante el periodo de construcción.

Las autoridades estatales insistieron en que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para garantizar que la construcción del tren se realice con el menor impacto posible en la vida cotidiana de los queretanos, respetando el patrimonio histórico y asegurando que la información llegue oportunamente a todos los sectores de la población en Querétaro, El Marqués y Tepeji del Río.