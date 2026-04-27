Incendio consume chatarrera en Bulevar Bicentenario de Pedro Escobedo

Bomberos sofocan incendio en chatarrera del Bulevar Bicentenario sin reporte de lesionados.

Incendio en chatarrera del Bulevar Bicentenario de Pedro Escobedo atendido por bomberos y Protección Civil.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Pedro Escobedo encabezaron la respuesta ante el incendio en la chatarrera del Bulevar Bicentenario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 27 de abril de 2026. — Un voraz incendio consumió la noche de este domingo una chatarrera ubicada sobre el Bulevar Bicentenario en el municipio de Pedro Escobedo, lo que movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos municipal, a Protección Civil local y al apoyo de una pipa de Protección Civil de El Marqués.

Las llamas alcanzaron una magnitud considerable que demandó el despliegue de pipas de agua para sofocar el siniestro, según observaron testigos en la zona. Las autoridades confirmaron horas después que no se reportaron personas lesionadas.

El reporte ciudadano del fuego comenzó alrededor de las 20:13 horas y la columna de humo se hizo visible desde varios puntos cercanos a la cabecera municipal.

La intensidad del siniestro complicó las primeras maniobras de control, lo que llevó a solicitar el refuerzo de unidades de un municipio vecino para asegurar suficiente abasto de agua durante la intervención.

La cobertura previa sobre siniestros recientes en bodegas industriales muestra que este tipo de eventos en predios con material combustible suelen requerir refuerzos intermunicipales.

De acuerdo con información de las autoridades difundida después del operativo, el siniestro fue controlado oportunamente por los cuerpos de emergencia, quienes posteriormente continuaron con labores de sofocación y liquidación para evitar la reactivación del fuego.

La dependencia no precisó la causa que originó el incendio ni el monto de los daños materiales registrados en el predio.

Las chatarreras concentran grandes volúmenes de materiales combustibles —cartón, plástico, llantas, aceites residuales y metales con residuos inflamables— que dificultan la extinción una vez que el fuego se propaga.

La regulación de estos giros corresponde a las autoridades municipales en coordinación con Protección Civil estatal, que verifican condiciones de almacenamiento, separación de materiales y rutas de evacuación.

El siniestro de Pedro Escobedo se suma a una temporada de alta actividad para los cuerpos de emergencia en Querétaro. En febrero pasado, el Consejo Estatal de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia preventiva ante más de dos mil hectáreas afectadas por incendios de pastizal y forestales en la entidad, con un promedio de 27 siniestros diarios solo en la zona metropolitana.

Aunque ese contexto se concentra en incendios forestales, refleja la presión sostenida sobre las corporaciones de bomberos y Protección Civil en el estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil no informó si abrirá una investigación específica para determinar el origen del fuego ni si se aplicarán sanciones administrativas al establecimiento afectado.

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