Pedro Escobedo, 27 de abril de 2026. — Un voraz incendio consumió la noche de este domingo una chatarrera ubicada sobre el Bulevar Bicentenario en el municipio de Pedro Escobedo, lo que movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos municipal, a Protección Civil local y al apoyo de una pipa de Protección Civil de El Marqués.
Las llamas alcanzaron una magnitud considerable que demandó el despliegue de pipas de agua para sofocar el siniestro, según observaron testigos en la zona. Las autoridades confirmaron horas después que no se reportaron personas lesionadas.
El reporte ciudadano del fuego comenzó alrededor de las 20:13 horas y la columna de humo se hizo visible desde varios puntos cercanos a la cabecera municipal.
La intensidad del siniestro complicó las primeras maniobras de control, lo que llevó a solicitar el refuerzo de unidades de un municipio vecino para asegurar suficiente abasto de agua durante la intervención.
La cobertura previa sobre siniestros recientes en bodegas industriales muestra que este tipo de eventos en predios con material combustible suelen requerir refuerzos intermunicipales.
De acuerdo con información de las autoridades difundida después del operativo, el siniestro fue controlado oportunamente por los cuerpos de emergencia, quienes posteriormente continuaron con labores de sofocación y liquidación para evitar la reactivación del fuego.
La dependencia no precisó la causa que originó el incendio ni el monto de los daños materiales registrados en el predio.
Las chatarreras concentran grandes volúmenes de materiales combustibles —cartón, plástico, llantas, aceites residuales y metales con residuos inflamables— que dificultan la extinción una vez que el fuego se propaga.
La regulación de estos giros corresponde a las autoridades municipales en coordinación con Protección Civil estatal, que verifican condiciones de almacenamiento, separación de materiales y rutas de evacuación.
El siniestro de Pedro Escobedo se suma a una temporada de alta actividad para los cuerpos de emergencia en Querétaro. En febrero pasado, el Consejo Estatal de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia preventiva ante más de dos mil hectáreas afectadas por incendios de pastizal y forestales en la entidad, con un promedio de 27 siniestros diarios solo en la zona metropolitana.
Aunque ese contexto se concentra en incendios forestales, refleja la presión sostenida sobre las corporaciones de bomberos y Protección Civil en el estado.
La Coordinación Estatal de Protección Civil no informó si abrirá una investigación específica para determinar el origen del fuego ni si se aplicarán sanciones administrativas al establecimiento afectado.