Nava y Macías aventajan a Nieto rumbo a la gubernatura de Querétaro 2027

La medición de Rubrum coloca a los dos aspirantes del PAN por encima del morenista Santiago Nieto en ambos careos directos.

Urna y boleta electoral en una mesa de votación, escena que ilustra la intención de voto rumbo a la gubernatura de Querétaro.

La encuesta de Rubrum midió dos escenarios de careo para la gubernatura de Querétaro, ambos encabezados por aspirantes del PAN.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 10 de junio de 2026.- El PAN se mantiene al frente de la contienda por la gubernatura de Querétaro en 2027 con sus dos cartas más visibles, Luis Nava y Felifer Macías, ambos por encima del morenista Santiago Nieto, de acuerdo con la encuesta de intención de voto que la casa Rubrum levantó el 9 de junio.

La diferencia entre ambos escenarios marca el matiz del estudio. En el careo con Nava, el secretario de Desarrollo Social estatal y exalcalde de la capital alcanza 47.2% frente al 36.2% de Nieto, una ventaja de 11 puntos. Cuando la carta panista es Macías, el actual alcalde de Querétaro registra 43.5% contra 36.7% del aspirante de Morena, con lo que el margen se reduce a poco menos de siete puntos.

¿Quién va ganando la encuesta de gubernatura de Querétaro 2027?

En los dos escenarios medidos por Rubrum gana el PAN. Nava encabeza con 47.2% y Macías con 43.5%; Santiago Nieto, exdirector de la UIF y titular del IMPI, se sostiene alrededor del 36% en ambos casos. Ninguno de los demás aspirantes rebasa el 5%.

La definición de la candidatura blanquiazul sigue abierta entre los aspirantes panistas, un pulso que también involucra a Agustín Dorantes. La medición se suma a otros sondeos que han perfilado la carrera gubernatura 2027 en la entidad, donde el panismo defiende su principal bastión y Morena busca colocarse como alternativa dentro del tablero electoral que se ha venido configurando.

Por debajo de los punteros, las preferencias se reparten en cifras menores. El priista Mario Calzada obtiene 2.8% en el escenario con Nava y 4.2% en el de Macías. Nora Amaya, de Movimiento Ciudadano, aparece con 3.4% y 3.6%, mientras que Ricardo Astudillo, del Partido Verde, registra 1.3% y 1.6%. El bloque de quienes aún no deciden su voto va de 9.1% a 10.4% entre los dos planteamientos.

¿Cómo se hizo la encuesta de Rubrum?

El estudio se basó en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a habitantes de Querétaro mayores de 18 años, bajo un esquema aleatorio representativo, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 3.8%. El levantamiento se realizó el 9 de junio de 2026.

A poco más de un año de la jornada electoral, los números colocan al PAN con una ventaja que se ensancha o se acorta según el nombre que encabece la boleta, mientras Morena conserva una base cercana a 36% que ninguno de los dos escenarios logra mover.

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