Dicen que al que madruga Dios lo ayuda y Felifer Macías sí que lo hace; se lo digo porque el edil capitalino, desde antes de la salida del sol, junto a su equipo de trabajo, ya anda en recorrido. Por ejemplo, ayer martes anduvo por el mercado del "Tepe", donde desde muy temprano se limpian calles y banquetas para que locatarios y familias que acuden a comprar encuentren un espacio limpio y en orden. Eso sin contar que desde ahora los ocho mercados municipales ya cuentan con internet gratuito, lo que beneficia, entre otros, también a los hijos de los comerciantes, quienes llegan al negocio familiar y aprovechan para hacer sus tareas.

Por cierto: al cerrar su ciclo en el municipio de Querétaro Juan Carlos Arreguín, parecía muy complicado poder contar con un funcionario en la Secretaría Técnica que, si bien no con una currícula igual, sí fuera parecida o al menos semejante. Al final la decisión del edil Feli Macías y del secretario de Gobierno, Michel Torres, fue jugársela con el joven Aldayr Martínez, quien nomás protestó su cargo, le tomaron ambulantes Zaragoza, donde tuvo su primera prueba de fuego, superándola eficazmente mediante el diálogo, la mediación y, sobre todo, algo esencial en un funcionario público: la empatía. Acertivos nuevamente Macías y Torres.

Dicen que hay gente que entra a la política para no pagar al psiquiatra, pero lo que nunca jamás en mi vida había escuchado es que se recurriera para difusión de comunicación al "hipnotismo" y a la "terapia emocional con propósito", como los diputados del grupo de los "malquerientes" de la fracción de Morena en la LXI Legislatura del Estado, quienes contrataron al "Instituto Marco Zoni" para la campaña "Congreso que Cumple" en noviembre del año pasado, mediante un pago de veinticuatro mil pesos. Se acuerda que le mencioné que resultaban muy sospechosos los manejos de los recursos para comunicación, bueno, pues ya vio que no me equivocaba.

Me hace ruido que digan que Santiago Nieto sea la carta fuerte de Morena porque gana "todas" las encuestas del partidazo. Primeramente, por el desdén de Palacio Nacional, donde no dejan pasar oportunidad de hacerle el feo, como con lo del "Cartel de Palmillas", donde Harfush no solamente negó la existencia de ese "grupo criminal" que vive en la mente de Nieto, sino que reconoció la colaboración de la Fiscalía estatal y de la administración Kuri. Luego está la "cercanía" con el PT, mismo que no respaldó su aspiración al Senado y esta vez no lo siguió para la encuesta de seis, lo que me recuerda aquella frase de "Agapito (Pozo), ganastes, pero como no salites, pos ya te chingaste".

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Llega la diputada federal queretana Laura Ballesteros para sustituir a Nora Amaya, que cumplió su periodo estatutario desde hace un par de años, como coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, parte de la mancuerna junto con César Cadena para lograr el histórico y anhelado registro estatal. Por su parte, quien fungiera como la coordinadora de la campaña presidencial de Máynez cuenta con amplia experiencia y preparación, la suficiente para que el partido naranja sea una fuerza electoral de respeto y competitiva de cara al 2027, con oportunidad de ponerse "al mando" y ampliar municipios y hasta la representación en la Legislatura.

Oiga, y precisamente hablando del partido naranja, su diputado sin afiliación —que bien sabe, pero se hace que en Querétaro toca mujer— Nosocomio sin "H" ya anda preparando su plan "B", y es que, seamos honestos, no hay gubernaturas pluris y menos candidaturas a capricho. Coquetea con la idea de aparecer en la boleta a gobernador en alguno de los dos nuevos partidos nacionales. Mire, no lo comente con nadie y póngale un tostón a San Ramón Nonato, pero la opción sería el "PAZ", donde de avanzada mandó a Toño Macías para semblantear a Erick Osornio de la CATEM, quien, si bien fue diplomático, le dio un pase que ni Silverio Pérez un domingo lleno de sol y de tauromaquia realizaría con tanta maestría.

En la conferencia del patriarca de la información y titular del "Periódico de Querétaro" Plaza de Armas, Sergio Arturo Venegas, realizada en el Museo de Arte Sacro que administra "Jocha", resultó inquirido por el de la voz sobre si el monumento de la "Cuesta China" representaría al emperador azteca Cuitláhuac y no a Fernando de Tapia (Conin), pues tiene una diadema real y una espada azteca (macuahuitl), cuando el cacique de Jilotepec era comerciante y diplomático. Una duda que inclusive retomó La Jornada; sin embargo, afirmó que Camacho Guzmán recurrió a Vidal como modelo, pero siendo honestos, era más fiel al personaje histórico mi amigo Roberto Velázquez.

Se dio a conocer que una asesora de la diputada de Morena Rosalba Vázquez en la LXI Legislatura, miembro del grupo de Gilberto Herrera, Vero "N", misma que desempeñó su encargo del 2024 hasta febrero del presente año, enfrenta un serio proceso judicial que involucra a la FGE. Esta situación impone un cambio de paradigma a las aspiraciones del exrector, además de distraer al equipo jurídico del diputado federal por Morena y aspirante a la gubernatura, encabezado por José María Manríquez —no confundir con su hermano el magistrado—, pues el prestigioso abogado lleva al momento el patrocinio (defensa) de la causa de Gilberto Herrera por el desvío de 320 millones de un presunto quebranto a la UAQ.

PD El tema del narcopartido ya le está pegando a Morena, pues de llevarse trece gubernaturas de diecisiete, la ventaja ahora solo se reduce a cuatro: el PRI le arrebataría seis, Acción Nacional le comería cinco, mientras MC y el Verde se quedarían con una cada cual.

PD2 Un abrazo a los familiares y amigos del licenciado Alfonso Camacho, "Chamuco" pa' los cuates, con quien compartí junto a mi carnalito el "Pelos Siurob" —hoy por cierto totalmente calvo— memorables momentos en el Patronato de las Fiestas, hace ya muchos, pero créame, muchos años.

PD3 La "Mufasa" llegó a un acuerdo judicial por lo que conmutó su pena con un acuerdo reparatorio, mismo que le permitiría su libertad bajo caución. Poderoso caballero el familiar de la tercera ocupante.

PD4 Un abrazo a Mauricio Ruiz Olaes, titular de la SEP, al que le deseamos una pronta recuperación.