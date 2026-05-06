Conductor sobrevive volcadura en autopista México-Querétaro, km 125

Auto volcó contra divisor central en autopista México-Querétaro; conductor resultó con vida.

Vehículo volcado con neumáticos al aire sobre autopista México-Querétaro tras impacto contra divisor central, kilómetro 125, Estado de México

Paramédicos de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional atendieron el percance en el kilómetro 125 de la autopista México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 6 de mayo de 2026. — Un automovilista sobrevivió a una volcadura sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 125, en territorio del Estado de México.

El vehículo perdió el control, se proyectó contra el divisor central y terminó con los cuatro neumáticos apuntando hacia arriba. Paramédicos de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender al conductor y levantar el reporte del percance.

El conductor resultó con vida, aunque no explicó a los uniformados las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil. El siniestro afectó el carril de alta de la autopista, que permaneció interrumpido mientras las unidades de emergencia trabajaban en la zona.

La circulación se normalizó una vez que el automóvil accidentado fue retirado de la carretera. Las autoridades no indicaron si el conductor fue trasladado a algún centro médico para valoración.

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