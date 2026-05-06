Estado de México, 6 de mayo de 2026. — Un automovilista sobrevivió a una volcadura sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 125, en territorio del Estado de México.
El vehículo perdió el control, se proyectó contra el divisor central y terminó con los cuatro neumáticos apuntando hacia arriba. Paramédicos de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender al conductor y levantar el reporte del percance.
El conductor resultó con vida, aunque no explicó a los uniformados las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil. El siniestro afectó el carril de alta de la autopista, que permaneció interrumpido mientras las unidades de emergencia trabajaban en la zona.
La circulación se normalizó una vez que el automóvil accidentado fue retirado de la carretera. Las autoridades no indicaron si el conductor fue trasladado a algún centro médico para valoración.