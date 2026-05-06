Querétaro evacúa mil 180 en el Simulacro 2026 y acorta tres minutos

Brigadas de emergencia coordinaron la evacuación del Centro Cívico; el tiempo base de comparación no fue precisado.

Centro Cívico de Querétaro evacuado con mil 180 personas en el Primer Simulacro Nacional 2026, miércoles 6 de mayo.

Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Mil 180 personas. Esa es la cifra de servidores públicos y ciudadanos que desalojaron el Centro Cívico de Querétaro en el Primer Simulacro Nacional 2026, este miércoles, con un tiempo de respuesta al menos tres minutos menor al registrado en el ejercicio equivalente del año anterior.

El operativo cerró sin lesionados ni incidentes, confirmó Moisés Aboytes Requena, analista de Emergencias de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien calificó el desalojo como ordenado y eficiente desde los distintos inmuebles del conjunto.

Centro C\u00edvico de Quer\u00e9taro evacuado con mil 180 personas en el Primer Simulacro Nacional 2026, mi\u00e9rcoles 6 de mayo. Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

El ejercicio fue convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil con hipótesis de sismo de magnitud 8.2 y epicentro en la costa de Guerrero, con motivo del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

La alarma se activó a las 11:00 horas y la evacuación de los distintos inmuebles municipales arrancó de forma inmediata, con personal operativo, administrativo y ciudadanos que realizaban trámites en el Centro Cívico.

Centro C\u00edvico de Quer\u00e9taro evacuado con mil 180 personas en el Primer Simulacro Nacional 2026, mi\u00e9rcoles 6 de mayo. Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

Además del escenario sísmico, la hipótesis incluyó un fuego incipiente en la parte trasera del inmueble, controlado por la brigada de bomberos municipal antes de que se declarara el retorno a la normalidad.

blicos fue el factor determinante para acortar los tiempos. El simulacro de abril 2025, primer ejercicio nacional del año anterior en el mismo Centro Cívico, cerró igualmente con saldo blanco.


Centro C\u00edvico de Quer\u00e9taro evacuado con mil 180 personas en el Primer Simulacro Nacional 2026, mi\u00e9rcoles 6 de mayo. Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

Cuatro corporaciones coordinaron el desalojo del Centro Cívico capitalino

El analista detalló que durante el ejercicio "'se tiene un tiempo estimado de 5.15 segundos, lo que duró todo el evento", en referencia al proceso desde el activamiento de la alerta.

Agregó que "'no se reportaron lesionados y ya se hizo la vuelta a la normalidad'", resultado que atribuyó a la capacitación constante del personal del inmueble y a la participación ciudadana oportuna.

Junto a la Coordinación Municipal de Protección Civil sumaron fuerzas Cruz Roja Mexicana, Bomberos de Querétaro y brigadas internas de distintas dependencias municipales, que apoyaron el desalojo en los accesos e inmuebles del conjunto.

Centro C\u00edvico de Quer\u00e9taro evacuado con mil 180 personas en el Primer Simulacro Nacional 2026, mi\u00e9rcoles 6 de mayo. Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

Esta articulación entre corporaciones fue también determinante en el simulacro de septiembre del año anterior, cuando el Centro Cívico fue evacuado sin contratiempos bajo la misma coordinación interinstitucional.

El analista subrayó que este tipo de ejercicios fortalece la capacidad de ciudadanos y servidores públicos para actuar con mayor certeza ante una emergencia real.

La mejoría en tiempos es una tendencia documentada: el simulacro de 2023 en el mismo Centro Cívico también cerró con tiempos menores respecto al año previo.

seguridadsimulacrobomberos

Reciente

Felifer Macías y Mauricio Kuri González en el Congreso Laboral El Trabajo nos Une en Querétaro Centro de Congresos, mayo 2026.
Legislatura

Kuri y Felifer en congreso laboral nacional en Querétaro

Gobernador y alcalde participaron en el foro inaugural; sin compromisos ni agenda específica anunciados.

Estudiantes de la secundaria Roberto Ruiz Obregón de San Juan del Río con su prototipo de robótica First Lego League 2026
San Juan del Río

SJR va al mundial de robótica: campeonato nacional

Alumnos de SJR se coronan campeones de robótica y obtienen pase al torneo mundial.

Pequeños productores agropecuarios en México acceden al programa Volver a Crecer para liquidar adeudos de la FND en mayo de 2026
México

59,967 deudores agropecuarios libres de la FND

Gobierno federal liquida créditos menores a 397 mil pesos; mujeres son las primeras en acceder.

Vista del plenario del Querétaro Centro de Congresos durante la apertura de la cumbre automotriz IAIASS 2026 con 16 mil participantes.
Editorial

Cumbre automotriz Querétaro: nueve mil mdd en negocios

Sector automotriz genera 70 mil empleos y aporta el 27% del PIB manufacturero estatal.