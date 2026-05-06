Querétaro, 6 de mayo de 2026. — Mil 180 personas. Esa es la cifra de servidores públicos y ciudadanos que desalojaron el Centro Cívico de Querétaro en el Primer Simulacro Nacional 2026, este miércoles, con un tiempo de respuesta al menos tres minutos menor al registrado en el ejercicio equivalente del año anterior.

El operativo cerró sin lesionados ni incidentes, confirmó Moisés Aboytes Requena, analista de Emergencias de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien calificó el desalojo como ordenado y eficiente desde los distintos inmuebles del conjunto.

Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

El ejercicio fue convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil con hipótesis de sismo de magnitud 8.2 y epicentro en la costa de Guerrero, con motivo del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

La alarma se activó a las 11:00 horas y la evacuación de los distintos inmuebles municipales arrancó de forma inmediata, con personal operativo, administrativo y ciudadanos que realizaban trámites en el Centro Cívico.

Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

Además del escenario sísmico, la hipótesis incluyó un fuego incipiente en la parte trasera del inmueble, controlado por la brigada de bomberos municipal antes de que se declarara el retorno a la normalidad.

blicos fue el factor determinante para acortar los tiempos. El simulacro de abril 2025, primer ejercicio nacional del año anterior en el mismo Centro Cívico, cerró igualmente con saldo blanco.





Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

Cuatro corporaciones coordinaron el desalojo del Centro Cívico capitalino

El analista detalló que durante el ejercicio "'se tiene un tiempo estimado de 5.15 segundos, lo que duró todo el evento", en referencia al proceso desde el activamiento de la alerta.

Agregó que "'no se reportaron lesionados y ya se hizo la vuelta a la normalidad'", resultado que atribuyó a la capacitación constante del personal del inmueble y a la participación ciudadana oportuna.

Junto a la Coordinación Municipal de Protección Civil sumaron fuerzas Cruz Roja Mexicana, Bomberos de Querétaro y brigadas internas de distintas dependencias municipales, que apoyaron el desalojo en los accesos e inmuebles del conjunto.

Servidores públicos y ciudadanos desalojaron los inmuebles del Centro Cívico capitalino tras la activación de la alerta sísmica a las 11:00 horas. rotativo.com.mx

Esta articulación entre corporaciones fue también determinante en el simulacro de septiembre del año anterior, cuando el Centro Cívico fue evacuado sin contratiempos bajo la misma coordinación interinstitucional.

El analista subrayó que este tipo de ejercicios fortalece la capacidad de ciudadanos y servidores públicos para actuar con mayor certeza ante una emergencia real.

La mejoría en tiempos es una tendencia documentada: el simulacro de 2023 en el mismo Centro Cívico también cerró con tiempos menores respecto al año previo.