Querétaro, 16 de enero de 2026. — El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detectó un sismo a las 07:32:11 horas que no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación establecidos.

El epicentro se localizó en la zona del Océano Pacífico, informó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES). El estado de Querétaro forma parte de la red nacional de monitoreo sísmico y sus protocolos de respuesta ante eventos telúricos.

El sistema evalúa la energía radiada en los primeros segundos de un movimiento telúrico para determinar si alcanzará intensidad peligrosa en zonas pobladas, explicó el organismo oficial. En este caso, el sismo detectado permaneció por debajo del umbral requerido para activar alertas públicas anticipadas.

Los sensores sísmicos ubicados en la costa del Pacífico registraron el movimiento, pero la red nacional de monitoreo en su mayoría permaneció inactiva debido a la baja intensidad del evento. El SASMEX opera con tecnología que protege a millones de mexicanos mediante alertas tempranas cuando un sismo representa riesgo real.

"El epicentro se localizó dentro del círculo rojo", precisó el reporte oficial del CIRES. Aunque Querétaro no se encuentra en zona de alto riesgo sísmico por su ubicación geográfica, el estado mantiene protocolos actualizados de respuesta ante emergencias y forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil.

Las autoridades estatales recomiendan a la población mantener planes familiares de emergencia actualizados, identificar zonas seguras en hogares y centros de trabajo, y estar atentos a información oficial en caso de sismos de mayor magnitud.