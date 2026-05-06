Rehabilitan cancha de futbol 5 y dos calles en El Milagro, Huimilpan

Sedeso rehabilita cancha de futbol 5 en la delegación; sin monto ni plazo confirmados para las calles.

Secretario Luis Nava y presidente municipal Jairo Morales supervisan obras en la delegación El Milagro, Huimilpan, Querétaro.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, y el alcalde Jairo Morales Martínez durante la supervisión de obras en El Milagro, delegación de Huimilpan.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 6 de mayo de 2026. — La delegación El Milagro recibe nueva infraestructura: la cancha de futbol 5 avanza en su proceso de rehabilitación y hay dos calles más en la fila.

El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, supervisó personalmente el avance en el espacio deportivo y confirmó que las calles Belisario Domínguez y Venustiano Carranza también recibirán intervención.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) no precisó el monto de la inversión ni el plazo estimado de conclusión para ninguna de las obras.

Secretario Luis Nava y presidente municipal Jairo Morales supervisan obras en la delegaci\u00f3n El Milagro, Huimilpan, Quer\u00e9taro. Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, y el alcalde Jairo Morales Martínez durante la supervisión de obras en El Milagro, delegación de Huimilpan. rotativo.com.mx

La visita no es la primera que la Sedeso realiza en este municipio durante la administración actual. En julio de 2025, la dependencia destinó 4.1 millones de pesos para rehabilitar la calle en El Vegil, otra localidad de Huimilpan, con beneficio directo a 236 habitantes.

Para El Milagro, el alcalde Jairo Morales Martínez enumeró una acumulación de mejoras recientes: reencarpetado de la carretera hacia el Zorrillo, renovación de la red eléctrica y llegada del Qrobus a la zona.

Nava llegó a la delegación acompañado del propio Morales Martínez en un recorrido puerta a puerta entre los vecinos. La jornada sirvió para escuchar necesidades directas y para presentar los alcances de programas sociales estatales.

Las familias registradas en Huimilpan han accedido a apoyos como Contigo en tu Mesa —canasta de 25 artículos— y Contigo y tu Bebé, que opera la Sedeso en los 18 municipios del estado.

Rehabilitación en El Milagro suma cancha y dos calles pendientes

Secretario Luis Nava y presidente municipal Jairo Morales supervisan obras en la delegaci\u00f3n El Milagro, Huimilpan, Quer\u00e9taro. Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, y el alcalde Jairo Morales Martínez durante la supervisión de obras en El Milagro, delegación de Huimilpan. rotativo.com.mx

"Este año viene más obra para El Milagro", dijo el alcalde durante el recorrido, en referencia a la intervención prevista en Belisario Domínguez y Venustiano Carranza.

Morales precisó que las gestiones se realizaron con respaldo del secretario Nava y del gobernador Mauricio Kuri González.

El secretario, por su parte, describió la visita como parte de un esquema de gobierno en campo. "Estamos aquí en Huimilpan, con el presidente municipal, viendo a las personas en sus casas, en sus comunidades", indicó Nava, en la misma línea de las jornadas Aquí Contigo que la dependencia ha realizado en otros municipios del estado.

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