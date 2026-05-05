Pérez Trujillo releva a Escárcega en comunicación de Corregidora

Ascenso interno cubre vacante de Escárcega en la Comunicación Social de Corregidora.

Elizabeth Pérez Trujillo nueva coordinadora de comunicación social del municipio de Corregidora Querétaro.

Elizabeth Pérez Trujillo, nueva coordinadora general de Comunicación Social de Corregidora, fue designada por el alcalde Josué Guerrero Trápala.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 5 de mayo de 2026. — Elizabeth Pérez Trujillo, hasta ahora directora de Comunicación y Medios del municipio, fue nombrada coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Corregidora por el alcalde Josué Guerrero Trápala.

El ascenso interno llena la vacante que dejó Antonio Escárcega, cuya salida para jubilarse fue confirmada por el propio edil a inicios de abril, cuando también reconoció que al menos cuatro integrantes de su gabinete buscarán un cargo de elección popular rumbo a 2027.

La nueva titular estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y cursó la maestría en Gestión e Innovación Gubernamental en la Universidad Autónoma de Querétaro.

El ayuntamiento mencionó su experiencia en comunicación externa e interna, relaciones públicas y campañas publicitarias a nivel municipal, estatal y al interior del Congreso de Querétaro, aunque no detalló periodos ni cargos puntuales.

La designación se inscribe en la serie de ajustes que Guerrero Trápala anticipó para el tramo final de la primera mitad de su administración.

Al optar por un ascenso interno —Pérez Trujillo ya operaba dentro de la propia coordinación—, Guerrero Trápala privilegia continuidad en el área que controla la narrativa de un gobierno iniciado en octubre de 2024, justo cuando él mismo figura entre los perfiles panistas que sondean la gubernatura de Querétaro para 2027.

El municipio no informó si la Dirección de Comunicación y Medios que Pérez Trujillo deja vacante será cubierta con otro nombramiento en el gabinete ni el calendario de los demás reacomodos anunciados.

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