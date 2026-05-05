Corregidora, 5 de mayo de 2026. — Elizabeth Pérez Trujillo, hasta ahora directora de Comunicación y Medios del municipio, fue nombrada coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno Municipal de Corregidora por el alcalde Josué Guerrero Trápala.
El ascenso interno llena la vacante que dejó Antonio Escárcega, cuya salida para jubilarse fue confirmada por el propio edil a inicios de abril, cuando también reconoció que al menos cuatro integrantes de su gabinete buscarán un cargo de elección popular rumbo a 2027.
La nueva titular estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México y cursó la maestría en Gestión e Innovación Gubernamental en la Universidad Autónoma de Querétaro.
El ayuntamiento mencionó su experiencia en comunicación externa e interna, relaciones públicas y campañas publicitarias a nivel municipal, estatal y al interior del Congreso de Querétaro, aunque no detalló periodos ni cargos puntuales.
La designación se inscribe en la serie de ajustes que Guerrero Trápala anticipó para el tramo final de la primera mitad de su administración.
Al optar por un ascenso interno —Pérez Trujillo ya operaba dentro de la propia coordinación—, Guerrero Trápala privilegia continuidad en el área que controla la narrativa de un gobierno iniciado en octubre de 2024, justo cuando él mismo figura entre los perfiles panistas que sondean la gubernatura de Querétaro para 2027.
El municipio no informó si la Dirección de Comunicación y Medios que Pérez Trujillo deja vacante será cubierta con otro nombramiento en el gabinete ni el calendario de los demás reacomodos anunciados.