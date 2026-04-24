A Chepe Guerrero se le cae el techo en Corregidora: colapsa arcotecho por lluvias

El alcalde Chepe Guerrero anuncia reconstrucción de la techumbre en Tierra y Libertad.

Arcotecho colapsado en cancha de basquetbol de Tierra y Libertad, Corregidora, tras lluvias y granizo de este sábado

El alcalde de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero Trápala, supervisó el retiro de la estructura colapsada este sábado en Tierra y Libertad

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 24 de abril de 2026. — El arcotecho de la cancha de basquetbol de la colonia Tierra y Libertad, en Corregidora, no resistió los vientos y las lluvias de este sábado y terminó por colapsar.

El derrumbe de la techumbre, que no dejó lesionados, se suma a un saldo que la Unidad Municipal de Protección Civil reporta con cuatro viviendas con ingreso de agua, dos vehículos afectados por la caída de un árbol sobre Paseo Constituyentes, un domo dañado en Puerta Real y arrastre de material en el Libramiento Surponiente y el distribuidor Candiles.

El colapso ocurre dos meses después de que el propio alcalde Josué "Chepe" Guerrero Trápala anunciara, al asumir la presidencia del Cabildo Metropolitano, un Protocolo Metropolitano para la Temporada de Lluvias como una de sus cuatro prioridades de gestión para los próximos seis meses.

Ese protocolo contemplaba la homologación de los Atlas de Riesgo y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana entre Querétaro, El Marqués, Huimilpan y Corregidora.

"Desgraciadamente la lluvia, el granizo y el viento provocaron el colapso del techumbre de la cancha. Desde el primer momento Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Públicos atendieron el reporte y acordonaron la zona para evitar accidentes. Hoy estamos supervisando y les adelanto que vamos a volver a construir el arcotecho y haremos varias mejoras al parque aprovechando la intervención", declaró Guerrero Trápala desde el lugar del derrumbe.

Arcotecho colapsado en cancha de basquetbol de Tierra y Libertad, Corregidora, tras lluvias y granizo de este s\u00e1bado El arcotecho de la cancha de basquetbol de Tierra y Libertad cedió ante los vientos y el granizo; el municipio anunció su reconstrucción rotativo.com.mx

De acuerdo con el reporte oficial, las dos viviendas con ingreso de agua en la colonia El Paraíso y otras dos en Filosofal fueron atendidas por cuerpos de emergencia municipales. El árbol que cayó sobre Paseo Constituyentes, a la altura de la colonia Cruz de Fuego, dañó dos vehículos.

La Dirección de Protección Civil, encabezada por Omar Lugo, coordinó la atención en cada punto junto con brigadas de distintas dependencias municipales.

El gobierno municipal destacó el funcionamiento de los diez cárcamos con los que cuenta Corregidora, con un avance del 90% en las labores de limpieza y mantenimiento, lo que —según la administración— permitió evitar afectaciones mayores en las colonias Pirámides, Paseos del Bosque, Puerta Real y Pueblo Nuevo, ubicadas en zonas de alto riesgo.

El contraste aquí tiene peso: en julio de 2024, durante la administración anterior de Roberto Sosa, los cárcamos de Corregidora no funcionaron por falta de energía eléctrica y generaron inundaciones de consideración en Paseos del Bosque, Pirámides, Puerta Real y la carretera cuota a Celaya.

Arcotecho colapsado en cancha de basquetbol de Tierra y Libertad, Corregidora, tras lluvias y granizo de este s\u00e1bado El alcalde de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero Trápala, supervisó el retiro de la estructura colapsada este sábado en Tierra y Libertad rotativo.com.mx

El Plan de Contingencias "Temporada de Lluvias 2026" del municipio contempla brigadas de distintas dependencias y coordinación con los tres niveles de gobierno para atención inmediata en caso de afectaciones mayores.

Sin embargo, la administración no ha precisado el monto proyectado para la reconstrucción del arcotecho de Tierra y Libertad, ni el calendario de mejoras adicionales anunciadas por el alcalde para ese parque.

El edil tampoco ha informado si otros arcotechos similares en colonias del municipio serán sometidos a revisión estructural ante la temporada de lluvias que apenas comienza.

Lluvias dejan afectaciones en cuatro colonias de Corregidora

El operativo de atención desplegado este sábado se dio horas antes de que se cumplieran dos meses de gestión de Guerrero Trápala al frente del Cabildo Metropolitano, plataforma desde la que coordina acciones conjuntas con los alcaldes de la zona metropolitana y desde la cual, el pasado 17 de marzo, recibió del gobernador Mauricio Kuri el compromiso de 50 millones de pesos en obra pública para la demarcación. El alcalde figura además entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro rumbo a 2027.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las lluvias en Corregidora?

Las afectaciones se concentraron en cinco puntos del municipio: la colonia Tierra y Libertad con el colapso del arcotecho, las colonias El Paraíso y Filosofal con ingreso de agua a viviendas, Paseo Constituyentes en Cruz de Fuego con un árbol caído que dañó dos vehículos, el fraccionamiento Puerta Real con un domo afectado, y los accesos del Libramiento Surponiente y el distribuidor Candiles con arrastre de material. No se reportaron lesionados en ninguno de los incidentes.

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