Dos días más tarde, el viernes 18, el municipio de Querétaro capital clausuró un palenque clandestino en la zona de El Salitre, en la delegación Epigmenio González. Lo hizo tras atender un reporte ciudadano por ruido y concentración de personas. Una denuncia, un operativo, una clausura. Cero víctimas.

El secretario de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Torres Olguín, agradeció la "oportuna denuncia ciudadana" y el municipio presentó la acción como parte de su compromiso cotidiano con el orden.

No es un elogio a la administración de Felifer Macías. Es simplemente lo que ocurrió, y la comparación se sostiene sola.

Porque la pregunta que surge naturalmente es esta: si en la capital un reporte de ruido fue suficiente para que la autoridad actuara, ¿cuántas funciones, cuántos eventos con música y apuestas, cuántos fines de semana de actividad debieron registrarse en Valle Dorado 2000 para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora tomara nota?

Esa respuesta no ha llegado. Ni el secretario Ángel Rangel Nieves ni el alcalde Josué "Chepe" Guerrero Trápala han comparecido ante los medios para explicar qué sabía la dependencia sobre ese predio antes del miércoles 15.

El silencio resulta llamativo en un municipio que durante meses construyó su relato de seguridad sobre cifras sólidas: cero homicidios dolosos en el primer bimestre de 2026 según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 90 acciones coordinadas con la Guardia Nacional y la 17ª Zona Militar, saldo blanco en Semana Santa.

Los números no son falsos. Pero los números del SESNSP cuentan homicidios consumados, no palenques clandestinos con armas de fuego entre los asistentes.

Un palenque, por su propia naturaleza, no se improvisa la noche que hay función. Necesita gallos, redondel, convocatoria, apostadores, movimiento de efectivo, entrada y salida recurrente de personas por la misma dirección.

Todo eso genera señales antes de que llegue ningún arma. Que esas señales no hayan llegado al radar de la policía de proximidad que la administración de Corregidora presume es, cuando menos, una pregunta que merece respuesta pública.

El expediente de Rangel Nieves añade contexto que vale la pena considerar. Antes de llegar a Corregidora en octubre de 2024, encabezó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante tres años, designado por Roberto Cabrera Valencia. El corredor de la Carretera Federal 57 —que conecta a San Juan del Río con el límite estatal hacia Hidalgo y el Estado de México— es uno de los territorios con mayor actividad de huachicol en la región.

La propia Secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, lo documentó en octubre de 2022: antes la mayor incidencia de tomas clandestinas de Pemex se registraba en los límites de Corregidora y, tras la reacción de las autoridades en ese municipio, el delito migró hacia San Juan del Río. El huachicol no desapareció. Cambió de municipio. Y Rangel Nieves ha servido en los dos.

Durante su gestión en San Juan del Río, el corredor registró episodios graves que Rotativo documentó puntualmente. En enero de 2024, nueve hombres aparecieron ejecutados en la comunidad de San Javier, en un paraje identificado como cruce de ductos de Pemex junto a la Carretera 57 , con un narcomensaje que vinculaba el hecho con disputas por el control del robo de combustible.

Antes, en junio de 2022, seis policías o expolicías municipales de San Juan del Río fueron detenidos implicados en delitos de robo de hidrocarburo , en un caso que terminó en la Fiscalía Anticorrupción. Cuando Cabrera Valencia inició su segundo periodo en octubre de 2024 y nombró a un nuevo secretario, Orlando Chávez Landaverde reveló que los trabajos de inteligencia de su administración habían resultado en el descubrimiento de varias tomas clandestinas, varias pipas y varios vehículos vinculados al huachicol. Infraestructura que estaba ahí. Instalada.

Nada de esto implica que Rangel Nieves sea responsable directo de cada hecho ocurrido en los territorios donde ha servido. La seguridad municipal opera en un ecosistema complejo donde intervienen la Fiscalía, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército.

Pero sí permite hacer una observación sin necesidad de exagerar: el funcionario tiene larga experiencia en dos municipios atravesados por el mismo corredor delictivo, y en los dos el crimen organizado encontró espacios para operar de forma sostenida sin que la corporación municipal lo detectara antes de que hubiera muertos o detenidos.

Lo que el caso del palenque de Valle Dorado 2000 deja al descubierto no es solo una falla operativa puntual. Es una pregunta sobre el modelo.

La policía de proximidad, que por definición presupone conocimiento del territorio y contacto con la comunidad, no detectó un predio que los vecinos identificaban por nombre y ubicación. Si los vecinos lo sabían y la policía no, algo en ese modelo de proximidad no está funcionando como se anuncia.

Chepe Guerrero y Rangel Nieves tienen esa pregunta pendiente. Hasta el momento de esta redacción, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Presidencia Municipal de Corregidora no han emitido postura sobre los cuestionamientos a la estrategia preventiva del municipio.

En El Salitre bastó una llamada.