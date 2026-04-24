CTM capacita a 65 comités sindicales de transporte y autopartes en reparto de utilidades en Querétaro

Sindicato representa a más de 50 mil trabajadores en el estado; Miguel Rodríguez Maciel pide empresas respetuosas de derechos.

Gobernador Mauricio Kuri en reunión con sindicato CTM del transporte y autopartes en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el encuentro con el Sindicato Nacional del Transporte, Autopartes y Mantenimiento CTM.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 24 de abril de 2026. — Unos 65 comités sindicales y comisiones revisoras del Sindicato Nacional del Transporte, Autopartes y Mantenimiento de la CTM tomaron el curso "Participación de los Trabajadores en las Utilidades" en Querétaro, en un encuentro al que se sumó el gobernador Mauricio Kuri González.

La capacitación se realizó en una organización que agrupa a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores en el estado, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo estatal, y se enfocó en dotar a los agremiados de herramientas técnicas para exigir el reparto de utilidades conforme a la ley.

Gobernador Mauricio Kuri en reuni\u00f3n con sindicato CTM del transporte y autopartes en Quer\u00e9taro La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, Kuri González llamó al gremio a apostar por la formalidad laboral como vía para acceder a mejores salarios, prestaciones y utilidades más altas.

El mandatario estatal sostuvo que el crecimiento de las empresas debería traducirse en beneficios directos para los trabajadores, y colocó el reparto de utilidades como un indicador positivo del desempeño empresarial.

Gobernador Mauricio Kuri en reuni\u00f3n con sindicato CTM del transporte y autopartes en Quer\u00e9taro La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

"Que el más contento de repartir utilidades debería ser el empresario, porque eso significa, que está repartiendo utilidades porque a la empresa le fue mejor", expresó el gobernador, quien reiteró su compromiso de escuchar las demandas del sindicato y privilegiar el diálogo.

El Ejecutivo estatal distinguió en el acto al secretario general del sindicato, Miguel Rodríguez Maciel, y al secretario general adjunto, Miguel Rodríguez Navarro, con quienes ofreció trabajar para enfrentar los retos del sector.

Gobernador Mauricio Kuri en reuni\u00f3n con sindicato CTM del transporte y autopartes en Quer\u00e9taro La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

La titular de la Secretaría del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, destacó la apuesta de la CTM por la capacitación continua y calificó el curso como un ejercicio de construcción conjunta entre sindicato, trabajadores y gobierno.

San Martín Castillo sostuvo que la paz laboral del estado no es resultado de la casualidad sino de una convicción compartida basada en el diálogo, el respeto y los acuerdos.

Gobernador Mauricio Kuri en reuni\u00f3n con sindicato CTM del transporte y autopartes en Quer\u00e9taro El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el encuentro con el Sindicato Nacional del Transporte, Autopartes y Mantenimiento CTM. rotativo.com.mx

Por parte del sindicato, Rodríguez Maciel pidió a los agremiados vigilar de cerca a sus representantes sindicales y políticos, y señalar de inmediato cualquier falla. Sostuvo que Querétaro merece organizaciones que cumplan con la ley por encima de la posibilidad de reducir costos en el reparto de utilidades.

Su adjunto, Rodríguez Navarro, reconoció el trabajo del gobierno estatal en atracción de inversiones, pero condicionó la bienvenida a las nuevas empresas al respeto de los derechos de los trabajadores.

Gobernador Mauricio Kuri en reuni\u00f3n con sindicato CTM del transporte y autopartes en Quer\u00e9taro La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

Rodríguez Navarro exhortó a instalar mesas permanentes donde se discutan salarios, vivienda, transporte, capacitación, seguridad laboral y futuro del trabajo.

La administración estatal no precisó si incorporará formalmente estas mesas a la agenda de la Secretaría del Trabajo ni el calendario de capacitaciones adicionales que la CTM llevará al resto de sus afiliados en el estado.

gobiernoctmtransportequeretaro

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