Querétaro, Qro., 24 de abril de 2026. — Unos 65 comités sindicales y comisiones revisoras del Sindicato Nacional del Transporte, Autopartes y Mantenimiento de la CTM tomaron el curso "Participación de los Trabajadores en las Utilidades" en Querétaro, en un encuentro al que se sumó el gobernador Mauricio Kuri González.

La capacitación se realizó en una organización que agrupa a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores en el estado, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo estatal, y se enfocó en dotar a los agremiados de herramientas técnicas para exigir el reparto de utilidades conforme a la ley.

La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, Kuri González llamó al gremio a apostar por la formalidad laboral como vía para acceder a mejores salarios, prestaciones y utilidades más altas.

El mandatario estatal sostuvo que el crecimiento de las empresas debería traducirse en beneficios directos para los trabajadores, y colocó el reparto de utilidades como un indicador positivo del desempeño empresarial.

La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

"Que el más contento de repartir utilidades debería ser el empresario, porque eso significa, que está repartiendo utilidades porque a la empresa le fue mejor", expresó el gobernador, quien reiteró su compromiso de escuchar las demandas del sindicato y privilegiar el diálogo.

El Ejecutivo estatal distinguió en el acto al secretario general del sindicato, Miguel Rodríguez Maciel, y al secretario general adjunto, Miguel Rodríguez Navarro, con quienes ofreció trabajar para enfrentar los retos del sector.

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La titular de la Secretaría del Trabajo de Querétaro , Liliana San Martín Castillo, destacó la apuesta de la CTM por la capacitación continua y calificó el curso como un ejercicio de construcción conjunta entre sindicato, trabajadores y gobierno.

San Martín Castillo sostuvo que la paz laboral del estado no es resultado de la casualidad sino de una convicción compartida basada en el diálogo, el respeto y los acuerdos.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el encuentro con el Sindicato Nacional del Transporte, Autopartes y Mantenimiento CTM. rotativo.com.mx

Por parte del sindicato, Rodríguez Maciel pidió a los agremiados vigilar de cerca a sus representantes sindicales y políticos, y señalar de inmediato cualquier falla. Sostuvo que Querétaro merece organizaciones que cumplan con la ley por encima de la posibilidad de reducir costos en el reparto de utilidades.

Su adjunto, Rodríguez Navarro, reconoció el trabajo del gobierno estatal en atracción de inversiones, pero condicionó la bienvenida a las nuevas empresas al respeto de los derechos de los trabajadores.

La CTM representa en Querétaro a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del sector transporte y autopartes. rotativo.com.mx

Rodríguez Navarro exhortó a instalar mesas permanentes donde se discutan salarios, vivienda, transporte, capacitación, seguridad laboral y futuro del trabajo.

La administración estatal no precisó si incorporará formalmente estas mesas a la agenda de la Secretaría del Trabajo ni el calendario de capacitaciones adicionales que la CTM llevará al resto de sus afiliados en el estado.