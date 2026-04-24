Patrullaje motorizado disuade robo de vehículo en San Juan del Río; violencia familiar sigue siendo el talón

Los motopatrulleros interceptan sospechosos y verifican unidades robadas en el primer cuadro y colonias del municipio.

Elementos del área motorizada de la SSPM San Juan del Río durante recorrido de prevención del delito en calles del municipio

Elementos del área motorizada de la SSPM recorren el primer cuadro y las colonias de San Juan del Río como parte de la estrategia de disuasión del delito.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — El área motorizada de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río mantiene recorridos permanentes en el primer cuadro de la ciudad y en colonias del municipio con el objetivo de disuadir el robo de vehículo, el asalto a transeúnte y los atracos a establecimientos comerciales, una estrategia que la corporación atribuye a la baja sostenida en delitos patrimoniales pero que no alcanza a contener el delito con mayor incidencia en el municipio: la violencia familiar.

Los motopatrulleros interceptan a los conductores que detectan como sospechosos y los someten a revisión para verificar que las unidades no cuenten con reporte de robo.

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De acuerdo con la autoridad local, la mayor presencia policial en calles del centro y de las colonias ofrece una sensación de seguridad a la ciudadanía, aunque los factores que siguen afectando a las familias sanjuanenses se concentran en los hogares y no en la vía pública.

El reconocimiento municipal coincide con las cifras oficiales del Registro Nacional de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En su corte más reciente sobre el primer bimestre de 2026, el estado de Querétaro acumuló 9 mil 116 carpetas de investigación, 173 menos que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más baja desde 2022.

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Los delitos patrimoniales concentraron 47 por ciento del total estatal, pero los delitos contra la familia sumaron mil 40 casos en apenas dos meses.

A nivel municipal, el comportamiento es más contrastante. San Juan del Río cerró 2025 con 516 carpetas por delitos de alto impacto, su cifra más baja en nueve años, con una reducción del 57 por ciento en homicidios dolosos y una caída de 216 a 118 casos en robo a casa habitación sin violencia. El robo de vehículo sin violencia pasó de 296 a 275 incidencias en el mismo periodo.

La foto se invierte cuando aparece el delito que ocurre puertas adentro. La violencia familiar permaneció como el ilícito con mayor recurrencia en el municipio durante 2025 con 5 mil 499 carpetas de investigación, una cifra 10 veces superior al total de homicidios dolosos registrados en el mismo año.

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El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reconoció durante su último reporte anual que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendió directamente mil 701 reportes de riña familiar, un indicador que su administración canaliza al Sistema Municipal DIF y a la Secretaría de la Mujer para atención especializada.

Los datos oficiales pueden consultarse en las bases abiertas del Centro Nacional de Información del SESNSP, que actualiza mensualmente los registros entregados por las fiscalías estatales. Por estrategia, la dependencia municipal no precisa cuántos elementos motorizados cubren los recorridos preventivos ni el número de revisiones vehiculares realizadas durante el primer trimestre del año.

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