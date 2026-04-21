Matan a presunto ladrón en balacera con policías en Palmillas, San Juan del Río

Asaltantes dispararon contra policías municipales al ser sorprendidos en camioneta robada.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional resguardan el tramo carretero donde ocurrió el enfrentamiento armado.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional resguardan el tramo carretero donde ocurrió el enfrentamiento armado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de abril de 2026. —Un presunto asaltante murió y otro logró escapar tras una balacera contra policías municipales registrada sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Palmillas, en San Juan del Río. Los sujetos viajaban a bordo de una camioneta robada minutos antes y abrieron fuego contra los uniformados al notar su presencia, en un enfrentamiento que obligó al cierre total de la vía federal durante las diligencias ministeriales.

El operativo de contención lo coordinaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes cerraron la circulación sobre la carretera federal para permitir el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al punto para realizar las diligencias correspondientes y asegurar los indicios balísticos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del presunto delincuente abatido ni el tipo de armas que portaban los sujetos cuando se enfrentaron a los policías municipales. El segundo implicado huyó del lugar tras el intercambio de disparos y permanece prófugo.

La camioneta en la que se desplazaban los presuntos asaltantes había sido robada minutos antes del enfrentamiento, de acuerdo con la información preliminar. La unidad quedó asegurada en el punto como parte de las evidencias que se integrarán a la carpeta de investigación.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que integrará la carpeta correspondiente y avanzará en la identificación del fallecido, así como en la localización del asaltante que logró escapar.

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