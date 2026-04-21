San Juan del Río, 21 de abril de 2026. —Un presunto asaltante murió y otro logró escapar tras una balacera contra policías municipales registrada sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Palmillas, en San Juan del Río. Los sujetos viajaban a bordo de una camioneta robada minutos antes y abrieron fuego contra los uniformados al notar su presencia, en un enfrentamiento que obligó al cierre total de la vía federal durante las diligencias ministeriales.
El operativo de contención lo coordinaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes cerraron la circulación sobre la carretera federal para permitir el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al punto para realizar las diligencias correspondientes y asegurar los indicios balísticos.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del presunto delincuente abatido ni el tipo de armas que portaban los sujetos cuando se enfrentaron a los policías municipales. El segundo implicado huyó del lugar tras el intercambio de disparos y permanece prófugo.
La camioneta en la que se desplazaban los presuntos asaltantes había sido robada minutos antes del enfrentamiento, de acuerdo con la información preliminar. La unidad quedó asegurada en el punto como parte de las evidencias que se integrarán a la carpeta de investigación.
El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que integrará la carpeta correspondiente y avanzará en la identificación del fallecido, así como en la localización del asaltante que logró escapar.