JAPAM ofrece pipas de agua a un tercio del costo en 80 colonias irregulares de San Juan del Río

Más de 80 colonias sin red de agua pueden solicitar pipas a un tercio del costo comercial vigente.

Pipa de la JAPAM distribuye agua potable en colonia irregular de San Juan del Río dentro del programa Agua a tu Alcance

Una pipa de 10 mil litros cuesta menos de 500 pesos a los usuarios del programa, frente a 1,200 a 1,500 del mercado particular.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de abril de 2026. — Una pipa de agua potable con capacidad de 10 mil litros cuesta menos de 500 pesos a los habitantes de más de 80 colonias sin red de abasto en San Juan del Río, gracias al programa Agua a tu Alcance que opera la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).

El costo representa una tercera parte de lo que cobran particulares por el mismo servicio, que oscila entre los 1,200 y los 1,500 pesos, confirmó el director del organismo operador, Antonio Pérez Cabrera.

El programa se creó para atender a las zonas del municipio donde la JAPAM no puede introducir redes de agua potable ni de drenaje debido a que se trata de asentamientos irregulares, condición que impide al organismo ejecutar obra pública hasta que los predios sean entregados al municipio vía cabildo.

Mientras esa regularización avanza, el programa ofrece una alternativa de abasto con respaldo institucional y tarifa subsidiada aprobada por el Consejo del organismo.

Desazolve también entra en el esquema

El esquema no se limita al agua potable. Pérez Cabrera explicó que también contempla pipas de desazolve para las colonias que no tienen conexión al drenaje y dependen de fosas sépticas, un servicio que también opera con tarifa por debajo de los precios del mercado.

Pipa de la JAPAM distribuye agua potable en colonia irregular de San Juan del R\u00edo dentro del programa Agua a tu Alcance Antonio Pérez Cabrera, director de la JAPAM, detalló el costo subsidiado de las pipas del programa Agua a tu Alcance.

El objetivo es evitar que las familias paguen montos elevados por servicios básicos mientras la regularización urbana avanza en los 183 asentamientos irregulares que el municipio trabaja en formalizar durante la presente administración.

El programa complementa las obras formales de ampliación de red que la JAPAM ejecuta en el marco del paquete de 13 obras hidráulicas con 47 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

Mientras esas obras atienden colonias que ya cumplen condiciones jurídicas para recibir infraestructura, Agua a tu Alcance cubre el vacío en los asentamientos que aún no pueden ser alcanzados por la red formal.

La regularización sigue siendo un proceso lento: la colonia Insurgentes, por ejemplo, esperó más de 20 años antes de recibir su red formal de drenaje el ejercicio pasado.

El director del organismo subrayó que el programa forma parte del mismo criterio que sostiene los 200 bebederos gratuitos que la JAPAM instalará este año en escuelas del municipio: llevar servicios básicos a la población que los necesita al menor costo posible mientras la infraestructura formal alcanza su cobertura total.

La JAPAM no precisó el volumen mensual de pipas despachadas bajo el esquema ni el subsidio total que el programa representa para las finanzas del organismo en lo que va del año.

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