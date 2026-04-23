Mitsubishi Electric cumple 47 años de operación en San Juan del Río con dos plantas activas

Empresa japonesa entrega reconocimiento al gobernador Mauricio Kuri y al alcalde Roberto Cabrera.

Ceremonia por aniversario de Mitsubishi Electric en planta de San Juan del Río Querétaro

La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 23 de abril de 2026. —Mitsubishi Electric reconoció a la fuerza laboral de su planta sanjuanense durante la ceremonia conmemorativa del medio siglo de operaciones de MELCO de México, en un acto realizado en las instalaciones de la compañía con la presencia de la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, y del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

La empresa japonesa entregó reconocimientos al gobernador Mauricio Kuri González —recibido por la titular del Trabajo en su representación— y al alcalde sanjuanense, por mantener un entorno favorable para el desarrollo industrial.

La compañía abrió su planta de San Juan del Río en 1978, dos años después de la fundación de MELCO de México en 1976, según el registro histórico oficial de la corporación.

Ceremonia por aniversario de Mitsubishi Electric en planta de San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

La fábrica sanjuanense arrancó operaciones dedicada a la fabricación de ascensores y, en 2010, sumó una segunda planta especializada en equipo de tracción para trenes eléctricos.

Actualmente, ambas instalaciones producen cerca de mil elevadores y mil motores de tracción al año, con más de 9 mil equipos entregados desde su apertura en territorio queretano.

Ceremonia por aniversario de Mitsubishi Electric en planta de San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

Takeshi Oshima, presidente de Mitsubishi Electric de México, destacó el compromiso y la disciplina del personal sanjuanense, mientras que Takeshi Fushiki, director general de la División de Negocios Internacionales, atribuyó al trabajo en equipo de la planta la posibilidad de entregar productos confiables al mercado.

La planta de San Juan del Río es la única fuera de Japón que fabrica equipo de tracción para trenes eléctricos, con exportaciones a Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

Ceremonia por aniversario de Mitsubishi Electric en planta de San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

El vicepresidente de Mitsubishi Electric de México, Benjamín Jaramillo, agradeció al gobierno estatal por la certidumbre brindada a los inversionistas, en tanto que Jesús Herrera García, director de la planta sanjuanense, sostuvo que el funcionamiento de la compañía durante este periodo ha sido posible por el esfuerzo del personal local.

Liliana San Martín Castillo subrayó que la Secretaría del Trabajo reconoce a las empresas que apuestan por su gente y contribuyen a la paz laboral del estado.

Ceremonia por aniversario de Mitsubishi Electric en planta de San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

Roberto Cabrera Valencia, en su mensaje, recordó que San Juan del Río tiene tradición industrial y que Mitsubishi Electric ha formado parte de esa historia. La conmemoración se da seis meses después del cierre del área de rieles en la planta sanjuanense, decisión adoptada por estrategia global de la corporación japonesa, según reportó este medio en octubre.

Aquel proceso afectó a 90 colaboradores —20 reubicados de manera anticipada y 70 con conclusión de relación laboral— y dejó más de 300 colaboradores activos en la planta operativa que mantiene la compañía en el municipio.

La empresa no precisó cifras de inversión acumulada en San Juan del Río ni proyecciones de crecimiento de plantilla para los próximos años. Tampoco se detallaron planes específicos de ampliación tras la reorganización del área de rieles concluida el otoño pasado.

gobiernoempresasindustriaroberto cabrerasan juan del rio

Reciente

Fachada de la Misión de San Miguel Concá en Arroyo Seco, Querétaro, patrimonio UNESCO restaurado con 5.7 millones de pesos
Editorial

Misión de Concá: 5.7 mdp para restaurarla

Gobierno estatal y federación entregan trabajos de conservación en el templo del siglo XVIII declarado patrimonio mundial.

Elementos de Guardia Nacional y SSEM detienen a seis policías de Jilotzingo por robo de tractocamión en Estado de México
Seguridad

Caen director y 5 policías de Jilotzingo con tráiler robado

Cinco agentes municipales descargaban neumáticos del tractocamión asaltado mientras otros cuatro resguardaban la zona en una patrulla oficial.

Aula de usos múltiples La Versolilla en Santa Rosa Jáuregui durante la entrega del SMDIF Querétaro a 114 niños
Querétaro

114 niños reciben aguinaldos en Santa Rosa

El SMDIF convivió con menores en el aula La Versolilla junto con la Asociación de Fiscalistas del Estado.