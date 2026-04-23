San Juan del Río, 23 de abril de 2026. —Mitsubishi Electric reconoció a la fuerza laboral de su planta sanjuanense durante la ceremonia conmemorativa del medio siglo de operaciones de MELCO de México, en un acto realizado en las instalaciones de la compañía con la presencia de la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, y del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

La empresa japonesa entregó reconocimientos al gobernador Mauricio Kuri González —recibido por la titular del Trabajo en su representación— y al alcalde sanjuanense, por mantener un entorno favorable para el desarrollo industrial.

La compañía abrió su planta de San Juan del Río en 1978, dos años después de la fundación de MELCO de México en 1976, según el registro histórico oficial de la corporación.

La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

La fábrica sanjuanense arrancó operaciones dedicada a la fabricación de ascensores y, en 2010, sumó una segunda planta especializada en equipo de tracción para trenes eléctricos.

Actualmente, ambas instalaciones producen cerca de mil elevadores y mil motores de tracción al año, con más de 9 mil equipos entregados desde su apertura en territorio queretano.

La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

Takeshi Oshima, presidente de Mitsubishi Electric de México, destacó el compromiso y la disciplina del personal sanjuanense, mientras que Takeshi Fushiki, director general de la División de Negocios Internacionales, atribuyó al trabajo en equipo de la planta la posibilidad de entregar productos confiables al mercado.

La planta de San Juan del Río es la única fuera de Japón que fabrica equipo de tracción para trenes eléctricos, con exportaciones a Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

El vicepresidente de Mitsubishi Electric de México, Benjamín Jaramillo, agradeció al gobierno estatal por la certidumbre brindada a los inversionistas, en tanto que Jesús Herrera García, director de la planta sanjuanense, sostuvo que el funcionamiento de la compañía durante este periodo ha sido posible por el esfuerzo del personal local.

Liliana San Martín Castillo subrayó que la Secretaría del Trabajo reconoce a las empresas que apuestan por su gente y contribuyen a la paz laboral del estado.

La planta sanjuanense de Mitsubishi Electric produce mil elevadores y mil motores de tracción al año para mercados de cuatro continentes. rotativo.com.mx

Roberto Cabrera Valencia, en su mensaje, recordó que San Juan del Río tiene tradición industrial y que Mitsubishi Electric ha formado parte de esa historia. La conmemoración se da seis meses después del cierre del área de rieles en la planta sanjuanense, decisión adoptada por estrategia global de la corporación japonesa, según reportó este medio en octubre.

Aquel proceso afectó a 90 colaboradores —20 reubicados de manera anticipada y 70 con conclusión de relación laboral— y dejó más de 300 colaboradores activos en la planta operativa que mantiene la compañía en el municipio.

La empresa no precisó cifras de inversión acumulada en San Juan del Río ni proyecciones de crecimiento de plantilla para los próximos años. Tampoco se detallaron planes específicos de ampliación tras la reorganización del área de rieles concluida el otoño pasado.