Google y SEP abren 40 mil becas de IA para bachilleres en México

Google y la SEP expanden programa de certificados digitales con nuevo curso profesional de IA.

Estudiantes de bachillerato reciben becas Google IA en plantel educativo en México

El programa Google-SEP suma 100 mil becas de inteligencia artificial entregadas a jóvenes mexicanos desde 2025.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 22 de abril de 2026. —Cuarenta mil becas adicionales para cursar certificaciones de inteligencia artificial recibirán estudiantes de bachillerato en México durante la nueva fase del programa conjunto entre Google y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con esta ampliación, la alianza alcanza un total de 100 mil apoyos otorgados desde 2025, cuando se entregaron los primeros 60 mil para cursar los Certificados de Carrera y el curso de Fundamentos de IA.

La oferta educativa renovada incorpora por primera vez el Certificado Profesional de IA de Google, dirigido a jóvenes de planteles públicos como el Colegio de Bachilleres y escuelas técnicas del país.

La fase inicial arrancó en 2025 con un convenio entre Google, la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la organización activA, que priorizó comunidades con menor acceso a formación digital en el sur del país.

El programa se suma a una ruta de capacitación más amplia que la empresa tecnológica mantiene en México desde 2019, año en que comenzó a operar sus Certificados de Carrera de Google, con los que ya había formado a más de 26 mil personas antes del acuerdo actual con la dependencia federal. La SEP no precisó los criterios de selección de las 40 mil becas nuevas ni el calendario de inscripción.

Sebastián Valverde, director general de Google México, expuso el alcance de la expansión durante el anuncio. "Al alcanzar el hito de las 100,000 becas para estudiantes de bachillerato, redoblamos nuestra apuesta por el talento joven de México", afirmó el directivo.

Señaló que la nueva fase busca dotar a los estudiantes con herramientas para liderar la transformación digital con enfoque en innovación y productividad aplicada a la IA.

La dependencia federal no detalló cuántas becas corresponderán a cada entidad ni cuántas llegarán a Querétaro, estado que concentra varios planteles del Colegio de Bachilleres y de la red técnica estatal.

El nuevo Certificado Profesional de IA se centra en el uso práctico de herramientas desarrolladas por la empresa. Entre las habilidades que contempla se encuentran la creación de activos de marketing con Nano Banana y Veo3, el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de programación y la investigación de mercado con Gemini Deep Research.

El programa se diferencia del Certificado Fundamentos de IA, incluido en la fase previa, al centrarse en aplicaciones profesionales verificables en entornos laborales reales.

Los contenidos se alinean con el debate público sobre regulación de la inteligencia artificial que ha tomado fuerza en Querétaro y otras entidades durante los últimos meses.

Impacto laboral: 75% de egresados reporta mejora en menos de seis meses

Según datos que Google compartió con la SEP, el 75% de quienes concluyeron los certificados en ediciones anteriores reportó beneficios concretos en su trayectoria profesional durante los seis meses posteriores al egreso, ya sea mediante la obtención de un nuevo empleo o un aumento salarial.

La compañía no desglosó esos beneficios por estado ni por tipo de certificado. Estas cifras corresponden a mediciones de la propia empresa y no cuentan con validación externa de la SEP ni del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La oferta dialoga con otros esfuerzos locales en formación digital, como el programa de becas SEDEQ para el ciclo escolar 2025-2026 dirigido a estudiantes queretanos de instituciones particulares.

¿Cómo se puede acceder a las becas de Google y la SEP?

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa de Certificados de Carrera y capacitaciones en el portal oficial crece.withgoogle.com/mx. La SEP no ha publicado una convocatoria específica para las 40 mil becas de esta nueva fase ni ha detallado la distribución por entidad federativa, tipo de certificado o perfil de aspirante.

Tampoco se informó sobre los plazos de solicitud ni los criterios para dar prioridad a estudiantes de comunidades con menor acceso a formación digital, lineamiento que sí estaba explícito en la fase anterior del programa cuando la cobertura geográfica incluyó estados del sur del país como Oaxaca y Puebla.

gobiernoeducacionsepgoogle

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