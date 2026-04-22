México, 22 de abril de 2026. —Cuarenta mil becas adicionales para cursar certificaciones de inteligencia artificial recibirán estudiantes de bachillerato en México durante la nueva fase del programa conjunto entre Google y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con esta ampliación, la alianza alcanza un total de 100 mil apoyos otorgados desde 2025, cuando se entregaron los primeros 60 mil para cursar los Certificados de Carrera y el curso de Fundamentos de IA.

La oferta educativa renovada incorpora por primera vez el Certificado Profesional de IA de Google, dirigido a jóvenes de planteles públicos como el Colegio de Bachilleres y escuelas técnicas del país.

La fase inicial arrancó en 2025 con un convenio entre Google, la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la organización activA, que priorizó comunidades con menor acceso a formación digital en el sur del país.

El programa se suma a una ruta de capacitación más amplia que la empresa tecnológica mantiene en México desde 2019, año en que comenzó a operar sus Certificados de Carrera de Google, con los que ya había formado a más de 26 mil personas antes del acuerdo actual con la dependencia federal. La SEP no precisó los criterios de selección de las 40 mil becas nuevas ni el calendario de inscripción.

Sebastián Valverde, director general de Google México, expuso el alcance de la expansión durante el anuncio. "Al alcanzar el hito de las 100,000 becas para estudiantes de bachillerato, redoblamos nuestra apuesta por el talento joven de México", afirmó el directivo.

Señaló que la nueva fase busca dotar a los estudiantes con herramientas para liderar la transformación digital con enfoque en innovación y productividad aplicada a la IA.

La dependencia federal no detalló cuántas becas corresponderán a cada entidad ni cuántas llegarán a Querétaro, estado que concentra varios planteles del Colegio de Bachilleres y de la red técnica estatal.

El nuevo Certificado Profesional de IA se centra en el uso práctico de herramientas desarrolladas por la empresa. Entre las habilidades que contempla se encuentran la creación de activos de marketing con Nano Banana y Veo3, el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de programación y la investigación de mercado con Gemini Deep Research.

El programa se diferencia del Certificado Fundamentos de IA, incluido en la fase previa, al centrarse en aplicaciones profesionales verificables en entornos laborales reales.

Los contenidos se alinean con el debate público sobre regulación de la inteligencia artificial que ha tomado fuerza en Querétaro y otras entidades durante los últimos meses.

Impacto laboral: 75% de egresados reporta mejora en menos de seis meses

Según datos que Google compartió con la SEP, el 75% de quienes concluyeron los certificados en ediciones anteriores reportó beneficios concretos en su trayectoria profesional durante los seis meses posteriores al egreso, ya sea mediante la obtención de un nuevo empleo o un aumento salarial.

La compañía no desglosó esos beneficios por estado ni por tipo de certificado. Estas cifras corresponden a mediciones de la propia empresa y no cuentan con validación externa de la SEP ni del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La oferta dialoga con otros esfuerzos locales en formación digital, como el programa de becas SEDEQ para el ciclo escolar 2025-2026 dirigido a estudiantes queretanos de instituciones particulares.

¿Cómo se puede acceder a las becas de Google y la SEP?

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa de Certificados de Carrera y capacitaciones en el portal oficial crece.withgoogle.com/mx. La SEP no ha publicado una convocatoria específica para las 40 mil becas de esta nueva fase ni ha detallado la distribución por entidad federativa, tipo de certificado o perfil de aspirante.

Tampoco se informó sobre los plazos de solicitud ni los criterios para dar prioridad a estudiantes de comunidades con menor acceso a formación digital, lineamiento que sí estaba explícito en la fase anterior del programa cuando la cobertura geográfica incluyó estados del sur del país como Oaxaca y Puebla.