Transportistas de San Juan del Río amagan con incremento de tarifa a 13 pesos

El aviso advierte que el cobro de 13 pesos arrancaría el 15 de junio, pese a que la movilidad estatal no autorizó ningún incremento para 2026.

Aviso pegado en el parabrisas de una unidad del transporte público de San Juan del Río que advierte tarifa general de 13 pesos.

Usuarios del centro reprochan corridas a destiempo y paradas que dejan al pasaje lejos de su destino.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de junio de 2026.- Pegado al parabrisas de las unidades, un aviso adelantó lo que la autoridad aún no autoriza: a partir del 15 de junio, los transportistas de San Juan del Río amagan con cobrar 13 pesos por viaje en el servicio urbano y suburbano.

El mensaje no disimula el tono. "Trabajamos bajo protesta", afirma el documento, que reclama que "durante 8 años no hemos tenido ajuste en nuestra tarifa" y descarga la responsabilidad en el gobierno: "Se toma esta decisión a falta de diálogo y solución".

La advertencia corre por delante de cualquier permiso. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) descartó incrementos al pasaje para 2026 y concentró su apuesta en ampliar el subsidio Tarifa Unidos.

La tarifa general que opera hoy en el municipio es de 10 pesos, de modo que el salto que anuncian los operadores equivale a 3 pesos más por viaje, sin aval oficial.


Aviso pegado en el parabrisas de una unidad del transporte p\u00fablico de San Juan del R\u00edo que advierte tarifa general de 13 pesos. El aviso fue colocado a la vista de los usuarios en el parabrisas de las unidades del transporte de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Una presión que ya tiene antecedente

No es un episodio aislado. La movilidad estatal sostiene su rechazo al aumento y mantiene un operativo permanente de inspección en las rutas, donde ha detectado alzas de hasta 5 pesos en unidades suburbanas que considera una violación al reglamento.

Apenas en enero, el municipio registró cobros no autorizados de 12 pesos. Cinco meses después, el reclamo dejó de ser de palabra: ahora viaja impreso y con fecha.

Un servicio que el pasaje califica de pésimo

El argumento de los ocho años sin ajuste tropieza con la experiencia diaria del usuario. En el centro de la ciudad, los pasajeros describen un servicio que consideran pésimo: corridas que pasan a destiempo, esperas que se estiran sin explicación y rutas que parecen acomodarse a conveniencia de unos cuantos.

El reclamo tiene domicilio. En el semáforo de boulevard Hidalgo y Paseo de los Abuelos, los usuarios acusan que la parada fue movida en aparente beneficio de una pollería instalada metros adelante.

El efecto lo padece quien pretende bajar ahí: las unidades no se detienen y arrastran al pasajero dos cuadras más, hasta Fernando de Tapia.

A esas molestias se suman camiones en mal estado, asientos rotos, choferes que conducen al teléfono y carreras a exceso de velocidad por ganar pasaje, una disputa entre líneas que termina cobrándose en la seguridad de quien viaja. Para el usuario cotidiano, son fallas que un pasaje de 13 pesos no corrige.


Aviso pegado en el parabrisas de una unidad del transporte p\u00fablico de San Juan del R\u00edo que advierte tarifa general de 13 pesos. Usuarios del centro reprochan corridas a destiempo y paradas que dejan al pasaje lejos de su destino. rotativo.com.mx

El subsidio que abarata el viaje

Mientras el cobro general se discute en la calle, el esquema social avanza por otro carril. El programa Tarifa Unidos cobra 2 pesos por viaje a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y personal de sectores prioritarios, y es la herramienta con la que el estado busca contener el gasto en transporte sin tocar la tarifa general.

El 15 de junio opera como cuenta regresiva. Ese día medirá si el amago se concreta frente a una autoridad que no cede y frente a un pasaje que, antes de pagar más, exige que el camión se renueve y se detenga donde debe.

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