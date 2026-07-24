EU y México ejecutan el mayor bloqueo financiero en la historia contra el CJNG; sancionan a 55 personas y empresas, incluido el presunto nuevo líder

La medida abarca a 39 personas físicas y 16 empresas presuntamente vinculadas con la red financiera del cártel; entre los designados figura Juan Carlos González, alias "El Pelón", señalado por las autoridades estadounidenses como presunto líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", en febrero de 2026.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra personas y empresas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La OFAC designó a 55 personas y empresas presuntamente relacionadas con la estructura financiera del CJNG, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 24 de julio de 2026.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó este jueves la mayor acción financiera en su historia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 55 personas y empresas presuntamente vinculadas con la red financiera de la organización, en coordinación directa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México.

Las sanciones abarcan a 39 personas físicas y 16 personas morales con presuntos vínculos con la estructura del cártel, que incluyen, según la OFAC, células de tráfico de drogas, redes familiares, robo de combustible y estructuras de lavado de dinero activas en varios estados del país.

El elemento más significativo de la designación es la inclusión de Juan Carlos González, alias "El Pelón" o "El 03". La OFAC lo identifica también como Juan Carlos Valencia González, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, nacido en Santa Ana, California, y señalado como el actual líder del CJNG desde la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", ocurrida durante un operativo del gobierno mexicano en febrero de 2026. Se trata de una designación de las autoridades estadounidenses, no de una resolución judicial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la acción afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del CJNG, con el propósito de privar al cártel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo y amenazar comunidades en ambos países.

En respuesta coordinada, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a los designados a la Lista de Personas Bloqueadas. La UIF añadió por su parte a ocho sujetos adicionales: cuatro personas físicas y cuatro empresas.

González enfrenta cargos por narcotráfico en una acusación federal en el Distrito de Columbia, y el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Rotativo ha documentado la trayectoria del CJNG desde el operativo en Tapalpa que resultó en el abatimiento de El Mencho, pasando por el análisis de fragmentación del cártel a 45 días de su caída, hasta la desarticulación de narcolaboratorios en mayo de 2026.

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