Sheinbaum descarta arancel nuevo de EU: el gravamen 301 por trabajo forzado sustituye al de febrero

La mandataria calificó de "muy buena" su reunión con Jamieson Greer y confirmó que las negociaciones buscan llegar a un acuerdo de largo plazo con Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos no impuso un nuevo arancel adicional a México durante su conferencia matutina.

Claudia Sheinbaum aseguró que el arancel 301 anunciado por Estados Unidos sustituye al gravamen aplicado previamente y afirmó que México busca un acuerdo comercial de largo plazo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 24 de julio de 2026.—La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Estados Unidos haya impuesto a México un arancel nuevo sobre el que ya existía. En conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, precisó que el gravamen denominado 301, anunciado por la administración de Donald Trump en el marco de la política contra el trabajo forzado, es la sustitución del aplicado en febrero de este año, no una carga adicional.

"En este momento no tenemos un nuevo arancel del que ya teníamos previamente y estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo en esta nueva visión que tiene el gobierno de Estados Unidos", declaró.

La mandataria informó que el día anterior sostuvo una reunión con Jamieson Greer, representante de comercio de la administración Trump, a la que calificó como "muy buena". Reconoció que la negociación es compleja por la orientación proteccionista de Washington, cuyo enfoque prioriza la protección de su economía mediante aranceles a terceros países. Señaló que la decisión de subir gravámenes es unilateral de Estados Unidos y alcanza a múltiples naciones, no únicamente a México.

La presidenta subrayó que el objetivo mexicano en las negociaciones es lograr que los aranceles no aumenten sino que se reduzcan, y que los empresarios radicados en México cuenten con certeza jurídica en materia comercial. Indicó que lo que busca Washington son mayores reglas de origen como parte de la revisión del T-MEC.

Querétaro concentra industria automotriz, aeroespacial y de manufactura avanzada cuyos encadenamientos con el mercado estadounidense hacen de las negociaciones T-MEC uno de los factores de mayor incidencia en el empleo estatal.

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