Detienen a dos personas por homicidio ocurrido en la colonia Lázaro Cárdenas de Querétaro

Las capturas se realizaron durante un cateo en la colonia Valle de Juriquilla, como parte de las investigaciones por un homicidio registrado el 22 de mayo.

Elementos de la Fiscalía General de Querétaro durante un operativo en el que fueron detenidas dos personas investigadas por un homicidio ocurrido en la colonia Lázaro Cárdenas.

Verónica "N" y Mario Adolfo "N" fueron detenidos durante un cateo en Valle de Juriquilla por su probable participación en un homicidio registrado en mayo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, Qro., 24 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión en contra de Verónica "N" y Mario Adolfo "N", quienes son investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con la institución, la investigación fue desarrollada por personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y Servicios Periciales, quienes realizaron diversas diligencias para establecer líneas de investigación, recabar datos de prueba e identificar a las personas presuntamente involucradas.

Con los elementos obtenidos durante las indagatorias, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes, así como una orden de cateo para un inmueble ubicado en la colonia Valle de Juriquilla.

La Fiscalía señaló que el operativo fue realizado con apoyo de la Policía Estatal, lo que permitió localizar y detener a ambas personas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al procedimiento penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado indicó que estas acciones forman parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, mediante la cual busca fortalecer la investigación de delitos que atentan contra la vida y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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