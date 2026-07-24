Cuernavaca, Morelos, 24 de julio de 2026.—Los homicidios dolosos en Morelos se redujeron 54% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de un promedio de 3.5 casos diarios a 1.6. Así lo informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, durante la conferencia matutina que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes desde Cuernavaca.

Figueroa atribuyó la disminución a la implementación del Plan Morelos, estrategia de coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno que entró en operación formal en abril de 2026. La estrategia incluyó el despliegue de fuerzas federales y el fortalecimiento de la coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal.

La presidenta Sheinbaum respaldó los resultados y destacó el trabajo conjunto entre el gobierno federal y la administración de la gobernadora Margarita González Saravia.

Sin embargo, la propia conferencia tuvo como telón de fondo el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ocurrido el miércoles 22 de julio al interior de su palacio municipal, hecho que evidenció la persistencia de células delictivas en el oriente del estado.

El secretario García Harfuch confirmó que ese municipio se encontraba bajo investigación por presuntos nexos de su presidente municipal con el crimen organizado.