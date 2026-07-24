Homicidios dolosos en Morelos caen 54% desde que arrancó el Plan de Seguridad en abril

La estrategia de seguridad en Morelos, implementada formalmente desde abril de 2026, ya muestra resultados en la reducción de homicidios, aunque el asesinato del alcalde de Temoac evidencia que persisten focos de violencia en el oriente del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Cuernavaca la conferencia donde se presentaron los resultados del Plan Morelos en materia de seguridad.

Durante la conferencia matutina, el Gobierno de México destacó la reducción de la incidencia de homicidios en Morelos mediante la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

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Cuernavaca, Morelos, 24 de julio de 2026.—Los homicidios dolosos en Morelos se redujeron 54% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de un promedio de 3.5 casos diarios a 1.6. Así lo informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, durante la conferencia matutina que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes desde Cuernavaca.

Figueroa atribuyó la disminución a la implementación del Plan Morelos, estrategia de coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno que entró en operación formal en abril de 2026. La estrategia incluyó el despliegue de fuerzas federales y el fortalecimiento de la coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal.

La presidenta Sheinbaum respaldó los resultados y destacó el trabajo conjunto entre el gobierno federal y la administración de la gobernadora Margarita González Saravia.

Sin embargo, la propia conferencia tuvo como telón de fondo el asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ocurrido el miércoles 22 de julio al interior de su palacio municipal, hecho que evidenció la persistencia de células delictivas en el oriente del estado.

El secretario García Harfuch confirmó que ese municipio se encontraba bajo investigación por presuntos nexos de su presidente municipal con el crimen organizado.

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