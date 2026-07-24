Municipio y JAPAM invertirán 3.5 millones en rehabilitación de hacienda en Cerro Gordo

El espacio opera ya como Centro de Atención Municipal en la zona oriente y recibirá obras durante lo que resta del año.

El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, habla al micrófono durante la inauguración de canchas de futbol 5 en la hacienda de Cerro Gordo, en la zona oriente del municipio

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la inauguración de canchas en la hacienda de Cerro Gordo, zona oriente de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y el gobierno municipal destinarán 3.5 millones de pesos a la mejora y rehabilitación de la hacienda de Cerro Gordo, inmueble que hoy alberga el Centro de Atención Municipal (CAM) de la zona oriente de San Juan del Río.

Así lo anunció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la inauguración de canchas de futbol 5 en ese espacio.

Cabrera Valencia explicó que el convenio entre JAPAM y el ayuntamiento permitió rescatar un inmueble que había permanecido en desuso, donde funcionaba como bodega de archivo, para convertirlo en punto de servicios municipales para las colonias del oriente. Las obras de mejora, precisó, se ejecutarán durante lo que resta del ejercicio.

El alcalde no detalló qué trabajos específicos comprende la inversión ni en qué etapa se encuentra la licitación o contratación de los mismos.

Sin embargo dijo que la zona oriente concentra el mayor dinamismo habitacional e industrial del municipio. La JAPAM construye en esa área un tanque de almacenamiento de 1,500 metros cúbicos para atender la demanda de agua que generarán los desarrollos en curso, proyecto que el organismo operador también inscribe dentro de su plan de expansión de infraestructura para la zona.

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