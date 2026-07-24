San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y el gobierno municipal destinarán 3.5 millones de pesos a la mejora y rehabilitación de la hacienda de Cerro Gordo, inmueble que hoy alberga el Centro de Atención Municipal (CAM) de la zona oriente de San Juan del Río.
Así lo anunció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante la inauguración de canchas de futbol 5 en ese espacio.
Cabrera Valencia explicó que el convenio entre JAPAM y el ayuntamiento permitió rescatar un inmueble que había permanecido en desuso, donde funcionaba como bodega de archivo, para convertirlo en punto de servicios municipales para las colonias del oriente. Las obras de mejora, precisó, se ejecutarán durante lo que resta del ejercicio.
El alcalde no detalló qué trabajos específicos comprende la inversión ni en qué etapa se encuentra la licitación o contratación de los mismos.
Sin embargo dijo que la zona oriente concentra el mayor dinamismo habitacional e industrial del municipio. La JAPAM construye en esa área un tanque de almacenamiento de 1,500 metros cúbicos para atender la demanda de agua que generarán los desarrollos en curso, proyecto que el organismo operador también inscribe dentro de su plan de expansión de infraestructura para la zona.