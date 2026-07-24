Ciudad de México, 24 de julio de 2026.—La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI registró en junio de 2026 que 59% de la población mexicana de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad.

El dato representa una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a marzo de 2024, el nivel de comparación que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó este viernes durante la conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos.

La mandataria presentó la gráfica como parte del balance de resultados en materia de seguridad pública de su administración.

El INEGI informó que 59 por ciento de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la ENSU correspondiente a junio de 2026.

La ENSU es el instrumento estadístico federal de referencia para medir trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública urbana; se aplica desde 2013 en 91 áreas urbanas del país.

La capital queretana ha mostrado una trayectoria favorable en este indicador. En la medición de marzo de 2026, Querétaro escaló 12 lugares en el ranking nacional de la ENSU y registró 64.5% de percepción de seguridad —es decir, solo 35.5% de percepción de inseguridad—, ubicándose 26 puntos por encima del promedio nacional de ese trimestre.