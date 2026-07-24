Percepción de inseguridad nacional bajó 1.7 puntos en dos años y llegó a 59% en junio: INEGI

Sheinbaum presentó el dato en la mañanera desde Morelos como parte del balance de resultados en seguridad pública durante su administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana durante su conferencia matutina.

Durante la conferencia presidencial, se destacó una reducción en la percepción nacional de inseguridad con base en los resultados de la ENSU elaborada por el INEGI.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 24, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 24 de julio de 2026.—La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI registró en junio de 2026 que 59% de la población mexicana de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad.

El dato representa una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a marzo de 2024, el nivel de comparación que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó este viernes durante la conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos.

La mandataria presentó la gráfica como parte del balance de resultados en materia de seguridad pública de su administración.

La Encuesta Nacional de Seguridad P\u00fablica Urbana del INEGI mide la percepci\u00f3n de inseguridad entre la poblaci\u00f3n de las principales ciudades de M\u00e9xico. El INEGI informó que 59 por ciento de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la ENSU correspondiente a junio de 2026.

La ENSU es el instrumento estadístico federal de referencia para medir trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública urbana; se aplica desde 2013 en 91 áreas urbanas del país.

La capital queretana ha mostrado una trayectoria favorable en este indicador. En la medición de marzo de 2026, Querétaro escaló 12 lugares en el ranking nacional de la ENSU y registró 64.5% de percepción de seguridad —es decir, solo 35.5% de percepción de inseguridad—, ubicándose 26 puntos por encima del promedio nacional de ese trimestre.

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