Cuernavaca, Morelos, 24 de julio de 2026.—La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió este viernes a la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y calificó el torneo del Tri de "gran triunfo de los jóvenes".

Lo hizo durante la conferencia matutina desde Cuernavaca, al ser interrogada sobre el desempeño del equipo nacional que la semana pasada fue eliminado en octavos de final por Inglaterra con marcador de 3-2.

"El último partido con Inglaterra fue muy parejo, podría haber ganado la Selección. Tienen que ver porque representan a México con un sentido de amor al país. Cuando ves entregando todo en la cancha, generan un amor con la población, una identidad. Y esa identidad, finalmente la da la camiseta, la bandera y el país", señaló la mandataria.

Sheinbaum destacó el efecto de cohesión social que tuvo el desempeño del equipo nacional durante la competencia, jugada en México, Estados Unidos y Canadá como países coanfitriones.

Reconoció el empeño de los jugadores al enfrentar rivales de mayor jerarquía y subrayó que la afición les reconoce ese esfuerzo.

La afición queretana siguió el torneo en el MéxicQ Zona Fest del Estadio Corregidora, que reunió 18 mil personas durante la última jornada de la fase de grupos.