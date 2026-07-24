Municipio refuerza operativo vial en Bernardo Quintana; traslados se retrasan entre 10 y 12 minutos

El presidente municipal Felifer Macías, la AMEQ y la Secretaría de Movilidad confirmaron que no habrá modificaciones en el operativo ni en los carriles habilitados durante los próximos días.

Operativo vial en bulevar Bernardo Quintana por obras del tren México-Querétaro, Querétaro, julio de 2026

Autoridades municipales y estatales supervisan el operativo vial en bulevar Bernardo Quintana durante las obras del tren México-Querétaro. Querétaro, 24 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció este jueves que el operativo vial en el bulevar Bernardo Quintana continuará sin modificaciones durante la próxima semana, como parte de las acciones de los tres órdenes de gobierno para reducir las afectaciones derivadas de las obras del tren México-Querétaro.

Operativo vial en bulevar Bernardo Quintana por obras del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, Quer\u00e9taro, julio de 2026 Las autoridades informaron que se mantendrán dos carriles en sentido norte y tres en sentido sur, mientras continúan las obras del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Macías recordó que hasta el último día de julio permanecerán habilitados dos carriles en sentido norte y tres en sentido sur sobre Bernardo Quintana. Pidió a los automovilistas reducir la velocidad al ingresar a la zona de construcción y conducir con precaución.

El Municipio mantiene desplegados más de 170 auxiliares de movilidad y la operación de cruceros con semáforos en destello para agilizar el flujo vehicular, informó el edil.

Operativo vial en bulevar Bernardo Quintana por obras del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, Quer\u00e9taro, julio de 2026 El Municipio de Querétaro confirmó que el operativo vial en Bernardo Quintana continuará sin cambios durante la próxima semana para mitigar las afectaciones por la construcción del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo, explicó que, tras reuniones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el Cuerpo de Ingenieros Felipe Ángeles, se decidió mantener el mismo operativo implementado en los últimos días, sin cambios en los carriles habilitados ni en los desvíos establecidos.

La decisión, señaló, permite dar continuidad a los trabajos de construcción y conservar condiciones favorables para la circulación.

Operativo vial en bulevar Bernardo Quintana por obras del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, Quer\u00e9taro, julio de 2026 El Municipio de Querétaro confirmó que el operativo vial en Bernardo Quintana continuará sin cambios durante la próxima semana para mitigar las afectaciones por la construcción del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Cuanalo informó que los tiempos de espera del transporte público prácticamente no presentan variaciones, mientras que los traslados registran incrementos de entre 10 y 12 minutos.

En el caso de los vehículos particulares, la disminución en los aforos ha contribuido a que los retrasos sean menores a los previstos.

Personal de movilidad coordina la circulaci\u00f3n vehicular en Bernardo Quintana durante las obras del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. Más de 170 auxiliares de movilidad permanecen desplegados en Bernardo Quintana para agilizar el tránsito y apoyar a los automovilistas durante los trabajos del tren.Rotativo

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, recomendó a los conductores utilizar aplicaciones como Waze y Google Maps para consultar en tiempo real las condiciones del tránsito.

Reiteró el llamado a respetar el paso alternado uno a uno en la zona de obra para mantener una circulación ordenada.

Operativo vial en bulevar Bernardo Quintana por obras del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, Quer\u00e9taro, julio de 2026 Las autoridades informaron que se mantendrán dos carriles en sentido norte y tres en sentido sur, mientras continúan las obras del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Felifer Macías subrayó que la ciudadanía ha respondido tomando vías alternas y planeando sus traslados con anticipación. "Es así como en equipo, estamos llevando de manera exitosa estos días complicados de tráfico", señaló.

Para más información sobre el operativo, los automovilistas pueden consultar las obras del tren en Bernardo Quintana y el antecedente de la reapertura en Corregidora Norte.

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