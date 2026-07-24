Querétaro, 24 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció este jueves que el operativo vial en el bulevar Bernardo Quintana continuará sin modificaciones durante la próxima semana, como parte de las acciones de los tres órdenes de gobierno para reducir las afectaciones derivadas de las obras del tren México-Querétaro.

Las autoridades informaron que se mantendrán dos carriles en sentido norte y tres en sentido sur, mientras continúan las obras del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Macías recordó que hasta el último día de julio permanecerán habilitados dos carriles en sentido norte y tres en sentido sur sobre Bernardo Quintana. Pidió a los automovilistas reducir la velocidad al ingresar a la zona de construcción y conducir con precaución.

El Municipio mantiene desplegados más de 170 auxiliares de movilidad y la operación de cruceros con semáforos en destello para agilizar el flujo vehicular, informó el edil.

El Municipio de Querétaro confirmó que el operativo vial en Bernardo Quintana continuará sin cambios durante la próxima semana para mitigar las afectaciones por la construcción del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo, explicó que, tras reuniones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el Cuerpo de Ingenieros Felipe Ángeles, se decidió mantener el mismo operativo implementado en los últimos días, sin cambios en los carriles habilitados ni en los desvíos establecidos.

La decisión, señaló, permite dar continuidad a los trabajos de construcción y conservar condiciones favorables para la circulación.

El Municipio de Querétaro confirmó que el operativo vial en Bernardo Quintana continuará sin cambios durante la próxima semana para mitigar las afectaciones por la construcción del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Cuanalo informó que los tiempos de espera del transporte público prácticamente no presentan variaciones, mientras que los traslados registran incrementos de entre 10 y 12 minutos.

En el caso de los vehículos particulares, la disminución en los aforos ha contribuido a que los retrasos sean menores a los previstos.

Más de 170 auxiliares de movilidad permanecen desplegados en Bernardo Quintana para agilizar el tránsito y apoyar a los automovilistas durante los trabajos del tren. Rotativo

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, recomendó a los conductores utilizar aplicaciones como Waze y Google Maps para consultar en tiempo real las condiciones del tránsito.

Reiteró el llamado a respetar el paso alternado uno a uno en la zona de obra para mantener una circulación ordenada.

Las autoridades informaron que se mantendrán dos carriles en sentido norte y tres en sentido sur, mientras continúan las obras del tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Felifer Macías subrayó que la ciudadanía ha respondido tomando vías alternas y planeando sus traslados con anticipación. "Es así como en equipo, estamos llevando de manera exitosa estos días complicados de tráfico", señaló.

Para más información sobre el operativo, los automovilistas pueden consultar las obras del tren en Bernardo Quintana y el antecedente de la reapertura en Corregidora Norte.