Querétaro sube al lugar 14 nacional en percepción de seguridad y la POES escala al octavo en confianza ciudadana

La corporación estatal obtuvo 76.4 por ciento de aprobación en desempeño policial, lo que la mantiene como la séptima mejor evaluada del país según el INEGI.

Patrulla de la Policía Estatal de Querétaro estacionada frente a la sede de la corporación.

Unidades de la POES en la sede de la corporación en Querétaro. La encuesta del segundo trimestre de 2026 posiciona a la Policía Estatal en el octavo lugar nacional en confianza ciudadana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de julio de 2026.- Querétaro avanzó al lugar 14 en el ranking nacional de percepción de seguridad, luego de escalar 11 posiciones en comparación con junio de 2025, cuando se ubicaba en el lugar 25.

El dato corresponde a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2026, elaborada por el INEGI, que también registró una mejora de 10.1 puntos porcentuales en el indicador estatal respecto a la medición de hace un año.

En cuanto a confianza ciudadana, la Policía Estatal de Querétaro (POES) obtuvo 75.6 por ciento, cifra que representa un incremento de 8.7 puntos porcentuales frente a junio de 2025, y de 0.5 puntos respecto al trimestre inmediato anterior. Con ese resultado, la corporación se posiciona en el octavo lugar nacional entre las policías estatales del país.

Elemento femenina de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro interact\u00faa con una ni\u00f1a en un espacio p\u00fablico. La proximidad con la ciudadanía es uno de los ejes de la estrategia de la POES. En la ENSU del segundo trimestre de 2026, la corporación obtuvo 75.6 por ciento de confianza ciudadana. rotativo.com.mx

En materia de desempeño policial, la encuesta otorgó a la POES una aprobación del 76.4 por ciento, lo que la mantiene como la séptima mejor evaluada del país. Ese índice representa un incremento de 7.6 puntos porcentuales frente a junio de 2025.

Patrulla de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro estacionada frente a la sede de la corporaci\u00f3n. La encuesta del segundo trimestre de 2026 otorga a la corporación 76.4 por ciento de aprobación en desempeño policial.Rotativo.

El nivel de identificación ciudadana también registró avance: 86.9 por ciento de la población encuestada reconoce a la Policía Estatal, de acuerdo con los resultados del segundo trimestre.

Caravana de patrullas de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro con torretas encendidas circula por una autopista al atardecer. Unidades operativas de la POES en desplazamiento. La encuesta del segundo trimestre de 2026 otorga a la corporación 76.4 por ciento de aprobación en desempeño policial. rotativo.com.mx

La ENSU es un instrumento trimestral del INEGI que mide la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones y la incidencia de conductas antisociales en 91 áreas urbanas del país.

Los resultados del segundo trimestre de 2026 constituyen la cuarta medición consecutiva con mejoras para Querétaro; en el primer trimestre, la capital había escalado 12 posiciones en el mismo indicador de percepción de seguridad.

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