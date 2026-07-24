Querétaro, 24 de julio de 2026.- Querétaro avanzó al lugar 14 en el ranking nacional de percepción de seguridad, luego de escalar 11 posiciones en comparación con junio de 2025, cuando se ubicaba en el lugar 25.
El dato corresponde a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2026, elaborada por el INEGI, que también registró una mejora de 10.1 puntos porcentuales en el indicador estatal respecto a la medición de hace un año.
En cuanto a confianza ciudadana, la Policía Estatal de Querétaro (POES) obtuvo 75.6 por ciento, cifra que representa un incremento de 8.7 puntos porcentuales frente a junio de 2025, y de 0.5 puntos respecto al trimestre inmediato anterior. Con ese resultado, la corporación se posiciona en el octavo lugar nacional entre las policías estatales del país.
La proximidad con la ciudadanía es uno de los ejes de la estrategia de la POES. En la ENSU del segundo trimestre de 2026, la corporación obtuvo 75.6 por ciento de confianza ciudadana. rotativo.com.mx
En materia de desempeño policial, la encuesta otorgó a la POES una aprobación del 76.4 por ciento, lo que la mantiene como la séptima mejor evaluada del país. Ese índice representa un incremento de 7.6 puntos porcentuales frente a junio de 2025.
La encuesta del segundo trimestre de 2026 otorga a la corporación 76.4 por ciento de aprobación en desempeño policial.Rotativo.
El nivel de identificación ciudadana también registró avance: 86.9 por ciento de la población encuestada reconoce a la Policía Estatal, de acuerdo con los resultados del segundo trimestre.
Unidades operativas de la POES en desplazamiento. La encuesta del segundo trimestre de 2026 otorga a la corporación 76.4 por ciento de aprobación en desempeño policial. rotativo.com.mx
La ENSU es un instrumento trimestral del INEGI que mide la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones y la incidencia de conductas antisociales en 91 áreas urbanas del país.
Los resultados del segundo trimestre de 2026 constituyen la cuarta medición consecutiva con mejoras para Querétaro; en el primer trimestre, la capital había escalado 12 posiciones en el mismo indicador de percepción de seguridad.