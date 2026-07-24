Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este jueves persistirán condiciones para lluvias fuertes a intensas en diversas regiones del país, además de ambiente muy caluroso y una onda de calor en el noroeste de México, por lo que recomendó a la población extremar precauciones.
De acuerdo con el organismo, las lluvias puntuales muy fuertes se prevén en Coahuila y Nuevo León, mientras que en Sinaloa y Durango podrían registrarse precipitaciones intensas. También se esperan chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.
Las condiciones meteorológicas estarán asociadas a diversos sistemas atmosféricos, entre ellos el Monzón Mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, otra vaguada en niveles medios y altos, un canal de baja presión, la onda tropical número 20 y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.
Además de las lluvias, Protección Civil advirtió que continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, mientras que la onda de calor persistirá en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.
La dependencia recomendó mantenerse informado mediante los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas durante las lluvias y tomar medidas para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.