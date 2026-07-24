Prevén lluvias fuertes e intensas en gran parte de México este jueves

Protección Civil pidió extremar precauciones ante lluvias fuertes, posibles inundaciones y temperaturas elevadas en el noroeste del país.

Mapa del pronóstico meteorológico en México con lluvias intensas y onda de calor para el 24 de julio de 2026.

Protección Civil alertó por lluvias intensas en varias entidades y ambiente extremadamente caluroso en el noroeste del país.

Coordinación Nacional de Protección Civil.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que este jueves persistirán condiciones para lluvias fuertes a intensas en diversas regiones del país, además de ambiente muy caluroso y una onda de calor en el noroeste de México, por lo que recomendó a la población extremar precauciones.

De acuerdo con el organismo, las lluvias puntuales muy fuertes se prevén en Coahuila y Nuevo León, mientras que en Sinaloa y Durango podrían registrarse precipitaciones intensas. También se esperan chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas a diversos sistemas atmosféricos, entre ellos el Monzón Mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, otra vaguada en niveles medios y altos, un canal de baja presión, la onda tropical número 20 y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Además de las lluvias, Protección Civil advirtió que continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, mientras que la onda de calor persistirá en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

La dependencia recomendó mantenerse informado mediante los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas durante las lluvias y tomar medidas para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

clima lluvias seguridad medio ambiente

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