Marina desmantela 5 narcolaboratorios del CJNG ligado a "El Jardinero"

La Semar aseguró más de una tonelada de metanfetamina y casi 10 mil litros de precursores químicos en operativos coordinados con SSPC y FGR.

Marinos resguardan tambos de precursores químicos en narcolaboratorio del CJNG desmantelado por la Semar en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

Más de una tonelada de metanfetamina, parte en proceso de secado y cocimiento, quedó inhabilitada en los operativos coordinados por Semar, SSPC y FGR.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 18, 2026
Mariana Torres García

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México, 18 de mayo de 2026. —Más de una tonelada de metanfetamina y casi 10 mil litros de precursores químicos quedaron neutralizados este fin de semana en operativos coordinados de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), que desmantelaron cinco laboratorios clandestinos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. La afectación económica al grupo criminal supera los 650 millones de pesos, según el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Marinos resguardan tambos de precursores qu\u00edmicos en narcolaboratorio del CJNG desmantelado por la Semar en Jalisco, Nayarit y Sinaloa Más de una tonelada de metanfetamina, parte en proceso de secado y cocimiento, quedó inhabilitada en los operativos coordinados por Semar, SSPC y FGR. rotativo.com.mx

Dos de los predios asegurados están directamente vinculados a Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", operador del CJNG detenido el pasado 27 de abril en el estado de Nayarit y considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", abatido el 22 de febrero pasado. La Semar no ha precisado si se realizaron detenciones derivadas de los operativos recientes.

En El Saucillo, Jalisco, personal naval aseguró aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina terminada, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas, además de material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas. Durante recorridos de disuasión en inmediaciones de El Capomo, Nayarit, las fuerzas federales localizaron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida, aseguramiento que la dependencia ligó al operador del CJNG.

Tres laboratorios en Sinaloa concentran el mayor volumen de precursores

El grueso del decomiso ocurrió en territorio sinaloense. En el poblado de Corralejo, la Marina aseguró mil 500 litros de producto terminado, dos mil 500 litros de precursores químicos, tres mil 100 litros de sustancias de uso dual y mil 200 kilos de sosa cáustica. En Corral Viejo, otro laboratorio cedió mil 250 litros de producto terminado y mil kilos de cloruro de amonio, además de ollas de peltre, tinas y medios tambos.

Marinos resguardan tambos de precursores qu\u00edmicos en narcolaboratorio del CJNG desmantelado por la Semar en Jalisco, Nayarit y Sinaloa Más de una tonelada de metanfetamina, parte en proceso de secado y cocimiento, quedó inhabilitada en los operativos coordinados por Semar, SSPC y FGR. rotativo.com.mx

EstadoPredioAseguramiento principal
JaliscoEl Saucillo600 kg metanfetamina + 750 L precursores
NayaritEl Capomo780 kg metanfetamina sólida + 300 L líquida
SinaloaCorralejo1,500 L producto + 2,500 L precursores
SinaloaCorral Viejo1,250 L producto + 1,000 kg cloruro de amonio
SinaloaTercer predio1 tonelada de metanfetamina en proceso

En el quinto laboratorio, ubicado también en Sinaloa, se aseguró una tonelada de metanfetamina —400 kilos en proceso de secado y 600 en proceso de cocimiento—, junto con 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica y 440 kilos de ácido tartárico, según informó la Semar en su comunicado oficial.

¿Quién es "El Jardinero" y por qué su nombre vuelve a aparecer?

Audias Flores Silva fue capturado el 27 de abril en la comunidad de El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de vigilancia naval. Las autoridades mexicanas lo identifican como exjefe de seguridad de "El Mencho" y coordinador de operaciones del CJNG en Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas. Sobre él pesaba una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos. El pasado 14 de mayo, un jurado federal del Distrito de Columbia amplió los cargos en su contra para incluir tráfico de metanfetamina y conspiración para lavar ganancias del narcotráfico.

Marinos resguardan tambos de precursores qu\u00edmicos en narcolaboratorio del CJNG desmantelado por la Semar en Jalisco, Nayarit y Sinaloa Más de una tonelada de metanfetamina, parte en proceso de secado y cocimiento, quedó inhabilitada en los operativos coordinados por Semar, SSPC y FGR. rotativo.com.mx

El material asegurado en los cinco predios fue inhabilitado para evitar su reutilización y quedó a disposición del Ministerio Público federal, instancia que integrará las carpetas de investigación correspondientes. La Semar no precisó cuántos efectivos participaron en los operativos ni la fecha exacta de cada intervención.

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